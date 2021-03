Ayuso: Un defecto del socialismo es tratar a las mujeres como un sexo débil

Madrid, 4 mar (EFE).- El portavoz del PSOE en la Asamblea, Ángel Gabilondo, ha lamentado este jueves la ausencia de menciones explícitas a la igualdad entre hombres y mujeres en la Estrategia para la Recuperación de la región, a lo que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha respondido que uno de los defectos del socialismo es "tratar a las mujeres como un sexo débil".

En la sesión de control del Parlamento regional, Gabilondo ha señalado "en el capítulo donde aparecen las líneas estratégicas y los proyectos y sus detalles, no hay ni una sola referencia ni actuación ni para mujeres ni jóvenes".

"Ustedes insisten en que los fondos procedentes de la Unión Europea son una oportunidad única para devolver a la Comunidad a la senda del crecimiento económico y social, pero ese crecimiento no será ni adecuado ni justo sin políticas explícitas para la igualdad de mujeres y hombres", ha argumentado el portavoz socialista.

Gabilondo ha sostenido que "las estrategias regionales han de alinearse con la propuesta nacional, que incluye, como uno de sus vectores clave, la igualdad entre hombres y mujeres como eje transversal", al tiempo que ha apuntado que "no se trata simplemente de solicitar fondos en una ventanilla sin concretar los retos enunciados".

La presidenta madrileña ha replicado que la Estrategia está centrada "en el empleo y no en el politiqueo con el que algunos rocían siempre el 8 de marzo", Día Internacional de la Mujer.

Díaz Ayuso ha asegurado que, como mujer, no necesita que en cada texto ponga que está dirigido a las mujeres, sino que se da por incluida y entiende que "cada política se realiza pensando en los hombres y las mujeres".

"Tampoco voy al cine y pone (que) se admite mujeres. Doy por hecho que estoy en ello", ha agregado.

Los programas de la Estrategia para la Recuperación y la Resiliencia de la región, ha asegurado, están específicamente diseñados para crear empleo y también van para las mujeres.

"Uno de los muchos defectos que tiene el socialismo es tratarnos como un sexo débil. No necesito ver constantemente que algo está dirigido para las mujeres, si lo que quiere es mejorar la economía. Me veo involucrada en la economía de mi país, simplemente por el hecho de formar parte de él y ser persona. No hace falta que en cada texto me tengan que poner como mujer", ha sostenido Díaz Ayuso.

"Parece por sus palabras que el hombre es el fuerte y la mujer es la débil. ¿Necesito verme refrendada, de verdad, en cada texto y en cada política?", se ha preguntado.

La presidenta madrileña ha indicado que, en los seis pilares del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, no hace falta una referencia expresa a la igualdad de género como ámbito específico de actuación y entre sus líneas directrices no hay una mención específica a esa "España con desigualdades o sin ellas", y tampoco se incorpora a las diez políticas tractoras del plan porque "estamos incluidos en ellas, hombres y mujeres en el mismo".

El plan busca la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, según Ayuso.

"Lo que no es igualdad es expropiar casas como hacen y proponen ustedes en Baleares, donde habrá mujeres afectadas a las que les van a robar el piso porque ustedes así lo deciden", en opinión de la jefa del Ejecutivo madrileño.

A su juicio, "igualdad es tener empleo, tener oportunidades y tener la libertad de emprender y llevar cada uno de nosotros las riendas de nuestras vidas porque tenemos precisamente empleo".

Durante la pandemia, el empleo femenino ha sido el que "peor" se ha comportado y ha sido "pulverizado", algo en lo que, para Ayuso, han tenido que ver muchas de las políticas que ha puesto en marcha el Gobierno central porque "el socialismo es igualdad a la baja y pobreza al alza".