Ayuso defiende a Nacho Cano y tilda a la izquierda de sectaria por atacarle

Madrid, 14 oct (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este jueves al cantante Nacho Cano, "un señor que lleva 40 años siendo uno de los mejores músicos de este país", y ha dicho que la izquierda le quiere destrozar "la imagen" por no ser de los suyos, lo que ha tildado de "sectarismo".

En el pleno de la Asamblea de Madrid y respondiendo a una pregunta de la portavoz de Unidas Podemos, Carolina Alonso, sobre los planes de la Comunidad de Madrid para los fondos europeos.

Alonso ha dicho que estos fondos son una oportunidad histórica, pero para eso se requiere de un gobierno "valiente y responsable", no como el de Madrid que es "una copia barata del de Trump", más preocupado por "generar polémicas en Instagram que de gobernar".

"Nos preocupa que estos fondos vayan a acabar en las manos de Nacho Cano, Eduardo Inda o Florentino Pérez o de su hermano Tomás en lugar de en las de las pymes, autónomos o trabajadores madrileños que son los que realmente levantan esta región a pesar de ustedes y de de los suyos", ha aseverado.

Ayuso ha acusado al Gobierno de España, quien "lejos de darle información a las empresas y a las comunidades autónomas" hace regalos fiscales a través de los presupuestos generales del Estado "sin saber la previsión que va a haber".

Ha acusado a la izquierda de "manipular" sus entrevistas y "retorcer" sus mensajes, y ha defendido que Nacho Cano lleva durante toda su carrera contratando "a más de 200 músicos, bailarines y gente de la cultura honrada y noble" a quien Alonso "señala constantemente" porque quiere "montar protestas contra un señor" sólo porque le conoce "desde mayo".

"¿Qué mensaje le da al sector de la cultura? Que si no son de los nuestros vamos a destrozar su imagen. Eso es sectarismo", ha aseverado Ayuso.

Ha argumentado que Cano lleva 11 años preparando su musical y dos años haciendo los trámites, y no ha sido su Gobierno el que le ha dado la licencia, si no "otro organismo" que está en manos de Ciudadanos, "que como sabrá no son mis mejores amigos", ha añadido Ayuso.

Ayuso indicado que a Madrid se viene "a trabajar" y a encontrar empleo, y ha destacado que "por primera vez está viendo a los de Más Madrid defendiendo al papa y a Unidas Podemos la economía".

"Otra que acaba con la rebequilla en misa, es increíble", ha agregado.