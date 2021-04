Ayuso defiende que "pase lo que pase" con la lista electoral Toni Cantó será uno de los suyos

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES, 14 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este miércoles que "pase lo que pase" con la lista electoral del PP el exportavoz de Ciudadanos en las Cortes Valencianas Toni Cantó siempre será uno de los suyos.

"Pase lo que pase con la candidatura, pase lo que pase con la lista, tú ya has ganado. Tú ya has ganado porque te has ganado un espacio en el corazón de todas las personas que forman parte de este proyecto popular", le ha trasladado personalmente en su intervención en un acto de precampaña del PP en San Sebastián de los Reyes al que han acudido juntos.

Posteriormente, preguntada por los medios por el hecho de que la Fiscalía haya pedido al Tribunal Constitucional que mantenga a Cantó y al exalcalde de Toledo, Agustín Conde, fuera de la lista, ha defendido que respetará "todas las decisiones que se adopten" pero ha recalcado que se trata únicamente de una cuestión "burocrática". Ayuso ha insistido en que Cantó será "eternamente" su candidato en estas elecciones.

Por su parte, Cantó ha sostenido que el PSOE "se está comportando como esos equipos de fútbol que son mediocres, malos, y que cuando se tienen que enfrentar a un equipo de profesionales con una gran capitana no hacen otra cosa que provocar faltas y embarrar el campo de juego". "Podrán embarrar el campo, podrán provocar faltas pero lo que no van a impedir es que todos nosotros durante estos veinte días recorramos la Comunidad de Madrid", ha manifestado.

Además, se ha referido a la pregunta de la candidata de Más Madrid, Mónica García, quien cuestionó que "qué pintaba" él en Madrid. "Yo pensaba... se me ocurren pocas preguntas menos madrileñas que esa porque aquí todos pintamos lo que queramos pintar. Esa es grandeza de la Comunidad de Madrid. Madrid es próspera porque Madrid es libre", ha recalcado, tras deshacerse en elogios a la presidenta.