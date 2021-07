Ayuso defiende su tono: "Callarse no es unidad, es pleitesía"

Salamanca, 30 jul (EFE).- La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido el tono utilizado en la Conferencia de Presidentes de este viernes, que es "el mismo" que usa "dentro y fuera de las reuniones", y ha subrayado que a estos encuentros "no se viene a hacer amigos y a quedar bien": "Callarse no es unidad, es pleitesía".

En rueda de prensa tras la celebración de la Conferencia de Presidentes, que se ha celebrado en Salamanca, Ayuso ha respondido así al ser preguntada por el tono crítico que ha utilizado en el encuentro.

"Siempre utilizo el mismo tono, dentro y fuera de las reuniones. Vengo como representante de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid, en defensa de sus intereses, no de los míos", ha afirmado, antes de apuntar que a estos cónclaves "no se viene a hacer amigos ni a quedar bien".

Ayuso ha asegurado que le hubiera resultado "mucho más cómodo no decir nada y vender que la unidad es callarse", pero "eso no es unidad, eso es pleitesía. Pretender que yo me quede callada a quién tengo que ser leal, eso no es unidad. Unidad es que discrepamos y que busquemos después el consenso".

"Por tanto, lealtad institucional toda, por eso estamos aquí, pero también es leal decir las cosas de frente y como uno las ve", ha continuado.

Ayuso ha dicho haber "notado" algunas "querencias" de varios presidentes autonómicos socialistas sobre el futuro de Madrid y ha escuchado con "preocupación" cómo "se ponía en tela de juicio la autonomía fiscal de Madrid" o hablar de "federalismo".

Estas afirmaciones, ha dicho, unidas al hecho de que la Conferencia de Presidentes se ha convocado sin el tiempo estipulado y sin mesas técnicas preparatorias previas, han llevado a Ayuso a afirmar que no volverá a una de estas reuniones si no se convocan en tiempo y forma y si se engloban en términos como el federalismo.

"En esos términos no asistiremos, sólo lo haremos dentro de los límites de la Constitución", ha asegurado.

Pero mientras se convoquen las Conferencias en tiempo y forma, "como es debido", ha continuado, "por supuesto que contarán" con Madrid. "Yo no soy como los independentistas catalanes, que aprovechan estas reuniones para no venir y por fuera pedir más dinero", ha afirmado.

La presidenta ha criticado también los frutos de las Conferencias de Presidentes, y como ejemplo ha recordado que de las conclusiones a las que se llegó en San Millán de la Cogolla justo hace un año "pasa el tiempo y todo sigue como siempre".

"Como las Conferencias de Presidentes no tienen un orden claro, se habla de todo, pero hay una breve respuesta para todo ello, y no sé si al final podremos ver las conclusiones de todo esto y ver compromisos en algún sitio. Nada me gustaría más", se ha quejado.