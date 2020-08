Ayuso denuncia la falta de una estrategia nacional contra el coronavirus

Madrid, 29 ago (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado la "falta de una estrategia nacional" contra el coronavirus por parte de un Gobierno que ha estado "ausente todo el verano", aunque reivindica por otro lado que las comunidades tengan "autonomía para una serie de decisiones".

Madrid estudia limitar las reuniones sociales pero descarta confinar

Saber más

"Siempre he pedido autonomía para que las comunidades autónomas tomáramos nuestras decisiones y no en base a un comité de expertos que no existía, pero creo que tiene que haber una estrategia nacional", ha dicho en una entrevista en la Cadena Cope.

Ayuso reivindica esta autonomía por ejemplo para la toma de decisiones durante la desescalada, ya que defiende que "no es lo mismo el sector económico en Galicia que en Madrid o en Murcia", puesto que cada zona tiene sus "peculiaridades".

Pese a ello, celebra el acuerdo alcanzado recientemente entre el Gobierno y las comunidades autónomas para tomar nuevas medidas frente al coronavirus, como prohibir fumar en la calle sin distancia de seguridad o cerrar los establecimientos de ocio nocturno.

Medidas que la Comunidad de Madrid incluyó en una orden que ha ratificado este viernes el Superior de Justicia de Madrid (TSJM) al estimar que es innecesaria la autorización judicial para poder aplicarlas, autorización que llegó a denegar un juez.

"Cuando hemos decidido entre autonomías y Gobierno de España al menos tener claras medidas como no fumar en la calle si no se preserva la distancia de seguridad, es insensato que los jueces por comunidades autónomas tomen decisiones distintas", ha comentado Ayuso, que ha anunciado que buscarán medidas para ayudar al ocio nocturno, afectado por las nuevas restricciones.

La presidenta madrileña ha dicho que "siempre se están sembrando dudas sobre todo lo que hace la Comunidad de Madrid", algo que considera "insensato e injusto", y ha criticado especialmente la "obsesión" del PSOE.

"Esa obsesión política con Madrid no es buena para nadie, lo hacen de una manera muy interesada con la epidemia, están constantemente lanzando alarmas y mensajes contradictorios, alarmistas, que no hacen tanto daño a mí como a la imagen de la Comunidad de Madrid porque eso espanta la iniciativa privada, siembra el miedo", ha declarado.

Ayuso considera que en la primera etapa de la pandemia "todo el mundo era solidario" pero ahora en cambio ha lamentado que "todo es reivindicación" y ha puesto como ejemplo la huelga del profesorado convocada por los sindicatos CCOO, UGT, CGT y Stem y aplazada al 22 y 23 de septiembre.

Un huelga que rechaza la presidenta madrileña, que asegura que el Gobierno regional no ha presentado el plan de vuelta al colegio "a la carrera", sino que ha hecho "las cosas en tiempo y forma dentro de esta circunstancia tan anómala".