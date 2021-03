Ayuso dice que está negociando su lista electoral y no se pronuncia sobre Cantó: "Soy amiga de ser muy discreta"

'Génova' niega discrepancias y que haya malestar de Ayuso por la incorporación del exdirigente de Ciudadanos

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que aún está negociando su lista electoral y ha evitado pronunciarse sobre la incorporación a la misma del exportavoz de Ciudadanos en las Cortes Valencianas Toni Cantó, que confirmó este miércoles por la noche la dirección nacional del PP.

"No voy a valorar todavía las listas ni voy a valorar las incorporaciones al gobierno futuro. Ahora solamente lo que estamos haciendo es negociándolo y hablándolo y yo soy muy amiga de ser muy discreta", ha manifestado en declaraciones a los periodistas en la Puerta del Sol preguntada por quiénes la integrarán.

Además, ha sostenido que ella respalda a todas las personas que han gestionando y que han estado acompañándola en el grupo parlamentario. Así, ha sostenido que buscará la integración de todo ello y cuando lo considere oportuno comentará toda la lista, "desde 2 hasta el final".

'GÉNOVA' NIEGA QUE HAYA MALESTAR

Fuentes de la cúpula del PP niegan a Europa Press que haya discrepancias y malestar de Ayuso con 'Génova' por el fichaje de Cantó, después de que fuera la dirección nacional del partido la que confirmó anoche que el exdirigente de Ciudadanos se incorporará a la candidatura del PP como independiente.

"No hay ningún malestar", zanjan fuentes próximas a Pablo Casado, que subrayan que la relación de Ayuso y el presidente del Partido Popular --que la designó candidata en enero de 2019-- es "tan buena como siempre".

Y ante el hecho de que la presidenta madrileña aún no haya confirmado la presencia de Cantó en su lista, las fuentes consultadas le restan trascendencia y aseguran en este momento están viendo número en esa conformación de las listas.

"CREO QUE CANTÓ APORTA" VERSUS "AYUSO TIENE TIRÓN POR SÍ MISMA"

En las filas del PP numerosos cargos del partido consideran que el fichaje de Cantó "aporta" y es "un activo" que les puede ayudar en campaña a atraer a más votantes de centro, que en las pasadas elecciones apostaron por Ciudadanos (llevando a ese partido hasta los 26 escaños).

"Es una jugada rápida e inteligente en este momento", incide un dirigente del PP, que cree que hay que aprovechar la fuga de cargos que se está produciendo en el partido naranja para visualizar ante los ciudadanos que el PP es la "única alternativa".

Sin embargo, otros sectores del PP no comparten esa opinión y no ven beneficios al fichaje de Cantó. Al contrario, creen que incluso puede perjudicar a Ayuso porque "el Partido Popular es ya el tercer partido por el que ha pasado". "Ayuso es una marca en sí misma y tiene tirón por ella misma. No necesita estos fichajes", resume uno de los cargos 'populares' consultados.