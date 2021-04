Ayuso dice que Simón tiene "más altura" al descartar que Madrid falsee datos

Madrid, 12 abr (EFE).- La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho este martes que el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha demostrado ser "más responsable, más sincero y tener más altura de miras" que el propio Pedro Sánchez, después de que descartara que alguna comunidad esté falseando datos de la pandemia.

"Claro que no estamos mintiendo con las cifras, son ellos los que no han dejado de mentir con Madrid", ha afirmado Ayuso en un acto de precampaña electoral en Parla.

Ayuso ha ironizado con que Sánchez haya "mentido" al cuestionar en una conversación informal con periodistas los datos de contagios por coronavirus que comunica la Comunidad de Madrid, ya que está gobernando "con los que le quitarían el sueño" como Podemos o los independentistas "de los que tanto renegaba y a quienes está devolviendo los favores".

"Es increíble pero Simón, que estaba de parapeto para que (Salvador) Illa no diera la cara y a su vez Illa estaba de parapeto para que Sánchez no la diera, es más responsable, más sincero, y ha demostrado tener más altura de miras que el propio presidente porque claro que no estamos mintiendo", ha asegurado la presidenta y candidata del PP a la reelección.