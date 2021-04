Ayuso duda de que Iglesias llegue a ser diputado y cree que por eso está haciendo un "sainete" de campaña

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha trasladado que duda que el candidato de Podemos, Pablo Iglesias, llegue a ser diputado en la Asamblea de Madrid.

"Creo que por eso está tan nervioso. Está haciendo una campaña que es un sainete, inventándose constantemente enemigos, buscando enemigos en todos los demás", ha manifestado en un desayuno informativo organizado por Europa Press.

Además, ha sostenido que Iglesias "ya perdió el pulso de Madrid" cuando se quedó en la región "el mayor de los traidores, que era (Íñigo) Errejón", al que él a su vez también traicionó.

"Son lo mismo. Son las mismas políticas con distintas marcas pero al menos Más Madrid se quedo aquí. Más Madrid intenta vender que son más moderados pero son exactamente lo mismo pero enfrentados y divididos porque son esas luchas que siempre representan a esta izquierda sectaria", ha espetado a continuación.

Respecto a las declaraciones del candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, de que él no pactaría con "este Iglesias", Ayuso ha insistido en que no cree que "se queden a dos escaños de gobernar y no lo hagan con quienes ya están gobernando en La Moncloa".