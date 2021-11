Ayuso emplaza a Vox a llegar a acuerdo para Presupuestos pero pide que deje de tirarle "a la cara" leyes LGTBI y menas

Defiende que no tiene competencias en materia de seguridad y tiene obligación legal de dar tutela a menores extranjeros no acompañados

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha emplazado este jueves a la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, a llegar a un acuerdo para los Presupuestos de 2022 pero le ha pedido que no le tire "a la cara" las leyes LGTBI y las políticas sobre menores extranjeros no acompañados.

En el Pleno de la Cámara regional, Monasterio le ha pedido "valentía" para asumir sus requerimientos, que incluyen la derogación de estas normativas o dar más seguridad a los barrios. La portavoz de Vox considera que Ayuso tiene "miedo" cada vez que "le acusa de atacar los derechos" del colectivo.

"Una cosa es que corrijamos leyes, una cosa es que mejoremos la legislación vigente y otra es que vayamos por la vida ofendiendo. Cuando estos debates se presentan de esta manera estamos ofendiendo a muchas familias homosexuales y transexuales", ha respondido la dirigente madrileña.

Estas familias, según ha defendido la presidenta, lo único que piden es que "con los mismos valores" se defiendan "cuestiones que afectan a sus propios hijos". "Todos tenemos que buscar el mayor consenso pero no tirarnos a la cara ni estas leyes ni el asunto de los menores acompañados", ha dicho.

Sobre esto último, ha indicado que "por más que insistan" saben que "la Comunidad de Madrid no tiene competencias en materia de seguridad", aunque den vueltas a este asunto para "sembrar miedo". Además, ha recordado que tiene la obligación legal de acoger a los menores y darles tutela. "Si pide que prevarique para volver a politizar un debate como este no puedo hacerlo por más que me quiera entender con ustedes y con todos", ha indicado a continuación.

Ayuso ha defendido que está a favor de la igualdad, pero ha hecho hincapié en que esta "no se impone por ley". En este punto, ha subrayado que ya que la quieren imponer que se lo digan directamente a ella y no a los medios de comunicación.

La presidenta quiere que se entiendan en una mesa de diálogo aunque le ha afeado que este jueves la Asamblea celebre un pleno monográfico sobre contratos de emergencia porque Vox "ha querido". "Una y otra vez se unen a la izquierda para intentar desgastar al Gobierno de la Comunidad de Madrid. Eso están real como la vida misma", le ha espetado.

En cuanto a la Educación gratuita, ha sostenido que ella no quiere que ni un solo estudiante de la región "se quede atrás por motivos económicos" pero ha remarcado que actualmente la Educación es "prácticamente gratuita.