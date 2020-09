Ayuso estudia extender las restricciones de movilidad a "otras muchas" zonas y no descarta llevarlas a todas la región

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado que el Gobierno regional estudia extender las restricciones de movilidad a "otras muchas" zonas y no ha descartado que pudiesen llegar a aplicarse en toda la autonomía.

"Anuncio que no va a ser solo en esas 37 áreas, en todas las zonas, porque a mí no me sabe bien, y esto sé que está sucediendo, lo veo, que a partir de mañana o pasado haya un bar en Vallecas o en Usera que cumple todas sus normas, que a las diez esté cerrado, y que todo el mundo esté de copas como si no pasará nada a las once o a las doce en Chamberí, en Salamanca, en Chamartín...", ha señalado en una entrevista en 'Onda Cero', recogida por Europa Press.

Por ahora, según ha detallado, lo que están haciendo es viendo dónde hay unas zonas donde el contagio en "muchísimo mayor" para aplicar de manera "más severa las restricciones". "Pero seguirán", ha apuntado.

