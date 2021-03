Ayuso estudia hacer PCR en los hoteles ante la llegada de turistas a Madrid

Madrid, 29 mar (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, ha adelantado que la Consejería de Sanidad estudia la posibilidad de hacer PCR o test de antígenos en todos los hoteles para garantizar la seguridad ante la llegada de turistas extranjeros a la región.

La Comunidad de Madrid puso en marcha del 9 al 23 de diciembre el proyecto "Entorno Covid Seguro" para realizar test de antígenos a los huéspedes y el personal de cuatro hoteles de Madrid.

La presidenta madrileña ha planteado ahora la posibilidad de hacer PCR o test de antígenos tras la polémica sobre los turistas extranjeros que han protagonizado aglomeraciones en las calles de la capital este fin de semana y que participan en fiestas ilegales.

En una visita al Parque Juan Carlos I, y en la que ha estado acompañada por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, Ayuso ha dicho que también seguirá ahondando en la responsabilidad individual, y ha asegurado que está poniendo en marcha "todas las medidas que están en su mano".

“Lo que no hemos hecho es cerrar completamente y arruinar y muchos ciudadanos cuando quieren estar en libertad están viniendo a Madrid”, ha declarado la presidenta.

En su opinión, otros dirigentes "no están aplicando criterios sanitarios sino políticos, de trazo grueso, que son fáciles de aplicar, pero luego los ministros se cogen su avión o su tren, y se van fuera de Madrid a pasar el fin de semana sin dar ejemplo”.

Ayuso ha criticado que el Gobierno esté vendiendo Madrid como "un paraíso fiscal", con "dumping fiscal", como "una bomba vírica" y ahora como si fuera "un lugar de borrachera".

"Habrá borracheras, pero no son sólo francesas, hay borracheras de personas en las calles que no están respetando las medidas", ha dicho Ayuso, que ha señalado que le corresponde a la Delegación del Gobierno impedirlo y asegurar que las personas que entran por el aeropuerto u otras vías de comunicación no están contagiadas.

En todo caso, ha recordado que estamos "encerrados en la Comunidad de Madrid" contra su "criterio", que hay toque de queda hasta las 23:00 horas, y los ciudadanos no pueden recibir visitas en sus casas, y en este sentido se ha preguntado "qué pueden hacer los ciudadanos".

"Algo tienen que hacer", ha añadido Ayuso, que cree que no se puede seguir con restricciones "masivas" porque si no las borracheras "se van a trasladar a los domicilios".

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha retado al Gobierno a cerrar las fronteras si considera que hay un problema con los turistas y le ha pedido que reclame a la Policía Nacional su presencia en las calles de la capital.