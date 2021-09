Ayuso insiste en presidir el PP de Madrid, le gustaría que el congreso fuera pronto, aunque no quiere presionar

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha insistido esta mañana en que tiene "ilusión" en presidir el PP de Madrid porque es "su casa". Le gustaría que el congreso regional fuera pronto, aunque ha matizado que no quiere presionar.

Así lo ha manifestado en la jornada de 'Nuevo nuevo periodismo', donde ha asegurado que presidir la región es su "proyecto político más importante" y que no aspira a otra cosa más que "asentarlo" y trabajar por España desde Madrid.

"Me veo capaz de encabezar las dos entidades y creo que puedo dirigir ambos, pero las fechas no las marco yo. Me gustaría que se hiciera pronto porque es bueno para todos, pero no quiero presionar", ha expresado Ayuso.

Asimismo, ha reiterado que busca llevar la ilusión a todos los rincones de la región. "Me da pereza crear un personaje. Voy de frente, pero lo primero es la Comunidad y entiendo que lleva a un debate interno dentro de la organización, que espero que sea donde produce", ha resaltado.