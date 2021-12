Ayuso, a la izquierda: "No vamos a derogar ninguna ley LGTBI. Dejen de colectivizar a homosexuales y transexuales"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avisado este jueves que el Gobierno regional no va a derogar "ninguna ley LGTBI" y ha pedido a los partidos de izquierda que "dejen de colectivizar a homosexuales y transexuales".

"No vamos a derogar ninguna ley LGTBI. No van a tener motivos para ir a las pancartas como tanto les gusta. No tienen motivos; dejen de colectivizar a homosexuales y transexuales porque no vamos a derogar ninguna de estas leyes", ha recalcado la presidenta durante la Sesión de Control en el Pleno de este jueves a la pregunta del portavoz adjunto del PSOE, Jesús Celada, sobre su pacto de Presupuestos con Vox.

Además, Ayuso cree que si hubieran llevado a cabo las estrategias propuestas por los socialistas, hubieran terminado "arruinando" la Comunidad de Madrid. Por eso, le ha vuelto a avisar de que van a seguir apostando por las clases medias "y los curritos".

"El 80% de las desigualdades las causa el desempleo, el paro y ustedes están siendo una fábrica de pobreza y miseria. Ciudadanos de primera y de segunda no es igualdad, eso es socialismo. ¿De qué igualdad me hablan si están arruinando España?", ha lanzado la dirigente madrileña.

Por su parte, el portavoz adjunto del PSOE ha lamentado que firme ese acuerdo presupuestario con Vox con 13 puntos y juegue "al despiste" y a la "letra pequeña" con los derechos LGTBI. "¿Van a imponer el pin parental? ¿Van a engañar a la ciudadanía con la reforma fiscal que hoy traen a esta cámara? Por cierto, idea original de Vox", ha lanzado Celada.

El parlamentario ha lamentado que esa rebaja fiscal solo vaya a beneficiar al 7% de los contribuyentes y que afecte solo en 5 euros al mes al 70% de la población madrileña. Pese a ello, le ha dicho a Ayuso que tienen algo en común que ambos están en la oposición, la del PSOE hacer labor de oposición a su Gobierno y la de Ayuso a su líder, Pablo Casado.