Ayuso pide confianza en sus medidas: "Si vamos tarde, yo lo tengo claro, no será por nuestra parte"

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido a los ciudadanos confianza en sus medidas. "Si vamos tarde, yo lo muy tengo claro, no será por nuestra parte", ha lanzado en una entrevista en 'Trece', recogida por Europa Press.

Así, Ayuso ha vuelto a trasladar su preocupación por la situación del aeropuerto de Barajas, por que no haya una estrategia frente a posibles brotes o por la vuelta al colegio.

La dirigente regional ha defendido que su Ejecutivo tiene "una estrategia muy clara", tal y como le trasladó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien le dijo que les iba a ayudar.

"Tengo muy claro lo que hace falta para Madrid y no nos hemos movido de ahí. Han sido sus ministros los que han decidido a lo largo de la semana que nos llevamos mal y los que han enfangado en una serie de encontronazos que no hemos provocado. Sabemos lo que queremos para Madrid", ha manifestado. A pesar de estas palabras, ha subrayado que eso no quita para que hablen, dialoguen y para que si les trasladan buenas propuestas, integrarlas.

Para Ayuso, el desencuentro "constante" y la "desinformación continúa" lo que hace es dejar a los ciudadanos en "un estado de hastío absoluto" porque no saben qué va a ocurrir ni cómo se van a tener que mover.

"Yo prefiero que volvamos a sentarnos en estas mesas y hablemos al unísono, que pongamos un portavoz, que trabajemos unidos, porque hay que pensar que no estamos en una pandemia, estamos en muchas: hay una pandemia social, una pandemia económica", ha apuntado.

La jefa del Ejecutivo autonómico ha incidido en que no se puede volver al confinamiento porque esta es "la solución que impuso el Gobierno" y era "muy fácil". A su parecer, todos se arruinarían si siguen "encerrados sin más" por lo que hay que buscar "soluciones intermedias".

Ayuso ha trasladado que no cree que confinar al cien por cien de la gente para encontrar al 1 por ciento contagiado sea la solución sino que habría que localizar a estos y que el 99 por ciento restante siguiese con su vida.

Por ello, ha pedido a los ciudadanos que confíen en sus medidas, así como que hagan vida normal pero protegiéndose, y ha subrayado que esto esta siendo "durísimo" porque no hay decisión acertada ya que el virus siempre va mostrando "un camino distinto".