Ayuso, "la presidenta de España" pero no del PP

Madrid, 3 dic (EFE).- Isabel Díaz Ayuso ha ejercido como anfitriona este viernes en su tercer Día de la Constitución, en el ha sido abrazada nuevamente por las masas en la Puerta del Sol como "la presidenta de España" pero no ha estado arropada por la cúpula del PP, grandes ausentes en el acto en medio del choque interno por el control del partido en Madrid.

Ni el líder de los populares, Pablo Casado, ni su secretario general, Teodoro García Egea, han acudido al homenaje a la Carta Magna en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional; sí lo ha hecho en su lugar sus 'segundas filas' el secretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, o el vicesecretario de Política Territorial del PP, Antonio González Terol.

Montesinos, en representación de la dirección nacional del PP en el acto institucional de la Puerta del Sol, ha asegurado que el partido estaba "perfectamente representado", y ha restado importancia a que Casado y García Egea no hayan podido asistir por sus "importantísimas" agendas, el primero por su viaje a Chipre y Grecia y el segundo por cuestiones de partido.

Lo cierto es que no es la primera vez que Casado se ausenta del homenaje organizado por el Gobierno regional; no lo hizo tampoco en 2019, el primer acto institucional del Día de la Constitución de Díaz Ayuso como presidenta, aunque en esa ocasión García Egea acudió en su representación.

Pero Díaz Ayuso y Casado tendrán que volver a verse las caras dos veces en una misma semana, tras el reencuentro en la presentación del libro de Mariano Rajoy después de más de 40 días sin coincidir en público, y se producirá en el acto del Congreso del próximo lunes por el Día de la Constitución.

Tampoco ha estado presente al actual presidente de la gestora del PP de Madrid, Pío García Escudero, pero sí la secretaria general, Ana Camnis, con quien Díaz Ayuso ha mantenido unas breves palabras al finalizar en acto, pese al conocido distanciamiento entre ambas tras el choque por liderar el partido madrileño.

Sí ha estado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien ha sido introducido por Génova en la pugna por el control del partido en Madrid, y que también ha relativizado la ausencia de García Egea con si no está no es "porque no quiera estar".

Entre los 'populares' asistentes también ha estado Esperanza Aguirre, quien ha emplazado a Génova a convocar el congreso autonómico en base a los estatutos del partido, que contemplan que se celebre "cada cuatro años como máximo y el último fue del pleistoceno" en 2017, cuando se presentó Cristina Cifuentes.

A las puertas de la Real Casa de Correos, más de un centenar de personas se aglomeraban a la espera de poder ver y saludar a la presidenta regional. Un deseo que Isabel Díaz Ayuso ha cumplido al finalizar el acto institucional.

Nada más poner un pie en la alfombra que viste las escaleras de la sede de Gobierno, engalanadas con unas flores de pascua en tonalidades rojas y amarillas conformando la bandera de España, se ha escuchado entre una salva de aplausos: "¡La presidenta de España! ¡Y de parte del extranjero!".

Así, Ayuso rodeada de prensa y cercada por la Guardia Civil, se ha vuelto a dar un baño de masas en el que ha aceptado hacerse selfies ante peticiones compungidas de "sólo una foto, por favor", mientras quienes no lo han conseguido gritaban "sólo quiero verle la cara".

Tras veinte minutos, la presidenta regional ha vuelto a subir las escaleras y, desde ellas, se ha girado para dar el último saludo, despidiéndose, cual estrella de rock.

