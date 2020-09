Ayuso: Quitar un consejero sería muy fácil, pero injusto y desproporcionado

Madrid, 15 sep (EFE).- La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha reiterado este martes su voluntad de no eliminar consejerías de su Gobierno, y ha indicado que, aunque para ella sería "muy fácil" cesar a algún consejero, también sería "injusto" y "desproporcionado", puesto que los necesita "a todos".

Ayuso denuncia una campaña de "desprestigio" contra ella desde La Moncloa

Saber más

Ayuso ha respondido así, en la segunda jornada del debate sobre el estado de la región, a la exigencia de Vox de que reduzca el Ejecutivo autonómico, una de sus condiciones para apoyar los presupuestos junto a la bajada de impuestos.

"Yo no gobierno para los gestos, si gobernara para los gestos entonces sí sería la derechita cobarde", ha declarado Ayuso, quien ha reivindicado la confianza que tanto ella como su vicepresidente y socio de coalición, Ignacio Aguado (Cs), tienen en su "gran equipo".

Por ello ha alegado que, si bien es favorable a la "austeridad" y a la "reducción de la burocracia", de eliminarse consejerías en estos momentos "el perjudicado sería el ciudadano".

En su réplica a las intervenciones de los grupos de la oposición, la jefa del Ejecutivo ha recordado a Vox, su socio de investidura, que necesitará "su colaboración" para que salgan adelante las leyes anunciadas este lunes en la primera jornada del debate, además de los presupuestos para 2021.

A su vez, ha coincidido con Vox en que deben tomarse medidas ante la problemática de los menores extranjeros no acompañados, aunque ha recordado que las competencias "de fronteras y de defensa" corresponden al Estado, y que la Comunidad no los puede "dejar en la calle".

"Denunciar la delincuencia no es racismo, por supuesto, pero cuestionar la delincuencia por el origen sí", ha indicado la presienta, a cuyo juicio cualquier joven "sin formación", "sin familia que le acompañe" o que "no tiene unas metas" puede "acabar en la delincuencia".

Ayuso ha aprovechado para reprochar a Vox su insistencia en que avisaron del peligro del coronavirus desde semanas antes del estallido de la pandemia, y les ha espetado: "Si ustedes en enero sabían que esto iba a ocurrir, no sé por qué en marzo celebraron un acto en Vistalegre".

ATAQUES A PODEMOS Y MÁS MADRID

Por otro lado, Ayuso ha cargado con dureza contra Podemos y Más Madrid, que según ella son "una corruptela" desde que nacieron como producto de "la alianza bolivariana" entre "unos padrinos amantes de la libertad", como Chávez o Castro, y "otros intelectuales resentidos de países demócratas" que iban "a despotricar contra el liberalismo desde hoteles de lujo".

La presidenta ha acusado a estos partidos de vivir "del guerracivilismo" y del apoyo de "dictaduras" como la iraní, mientras que ha descrito a sus dirigentes como "hijos de papá" que vivían "acomodadamente" y de ahí pasaron "a las plazas y a las manifestaciones".

"No me den lecciones, por lo menos a mí, de cómo se tiene que organizar una organización política", ha subrayado.

Ayuso, que durante su intervención se ha jactado de que "nunca" ha "faltado al respeto a ningún político", ha reprochado a la portavoz adjunta de Más Madrid, Mónica García, que ante el 8M ejerciera como política en vez de como médico, su profesión fuera de ámbito parlamentario.

"Vino a mi escaño a regalarme una violetita y a darme lecciones de feminismo, de cómo ser mejor mujer, de decirme cómo yo tengo que vivir mi sexo y decirme lo que tengo que hacer e ir a una manifestación", ha recordado Ayuso.

Y ha pedido a García que no hable "de ser sanitaria" cuando pudo haber sugerido a su partido no participar en el 8M y no lo hizo, pese a que "ya había sospechas de que en la Comunidad de Madrid el contagio y la evolución de la pandemia no eran positivos".

"No sé el efecto que tuvo el 8M en la Comunidad de Madrid, yo sólo sé que yo no fui, y usted, sí", ha zanjado Ayuso.