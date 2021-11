Ayuso rechaza el "buenismo etarra" para buscar "favores públicos" y dice que los ongi etorri "nunca" debieron suceder

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado este martes el "buenismo etarra" para buscar "favores públicos" y ha remarcado que los ongi etorri "nunca" debieron suceder.

Así lo ha expuesto durante el 40 Congreso de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) donde ha sido distinguida con una mención especial del X Premio Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia y la Cruz de la Dignidad.

"La primera responsabilidad de una sociedad con sus víctimas es, precisamente, combatir a sus verdugos, ponerlos ante la justicia, y aislarlos políticamente. Sin embargo, hoy los herederos de ETA siguen con su agenda política de siempre, pretendiendo la independencia del País Vasco y con la intención de instalar un gobierno radical de izquierda", ha lanzado la presidenta durante la recepción del galardón.

Entiende la dirigente autonómica que este "blanqueamiento" va acompasado con el "señalamiento" de aquellos que no quieren "nada del entorno nacido del terrorismo" ni cambiar la narrativa para hacer ver que "no se quiere la paz" cuando "no puede haber paz donde nunca ha habido guerra". La presidenta ha rechazado que hubiera un "conflicto" en el País Vasco, sino una banda "mafiosa" y "asesina".

Es por ello que ha exigido justicia para los "miles de exiliados, cientos de casos sin esclarecer y miles de familias rotas" y ha insistido en que la Justicia "no es venganza".

"El Ministerio del Interior prometió a las víctimas que no acercaría más de 20 presos etarras sin delitos de sangre y ha faltado a su palabra" ha añadido Ayuso quien ha profundizado asegurando que "prácticamente todos los etarras, incluidos los más sanguinarios, han sido acercados al País Vasco" y que mucho de ellos lo han hecho sin arrepentirse ni ayudar a esclarecer los casos no resueltos.

Posteriormente al ser preguntada por los periodistas por el concepto "buenismo etarra" ha señalado al intento de cambiar la narrativa del "mundo" de la banda armada e intentar hacer ver como una "cesión" que los recibimientos a terroristas excarcelados sean en el ámbito privado.

"Yo sigo preguntándome, ¿hoy podríamos tener un lehendakari de Cs, PP o Vox con total libertad? Lo dudo", ha sentenciado la presidenta madrileña.

Por último, ha aseverado que ella querría que el País Vasco fuera "como Madrid" con "libertad para expresar las opiniones" y sin "coacción", pero ha lamentado que con "los actuales dirigentes de Bildu es imposible".