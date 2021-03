Ayuso rechaza que los padres vean a Montero "adoctrinando" en clase: "Hay que dejar la política fuera del aula"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido que el Gobierno autonómico impidió un acto de la ministra de Igualdad, Irene Montero, en un colegio de la capital porque cree que los padres no la quieren ver "adoctrinando a sus hijos en clase".

En declaraciones a 'La Sexta', recogidas por Europa Press, la dirigente madrileña ha sostenido que no se permitió que se realizase por "el mismo motivo por el que un padre o un político de Vox o del PP no puede ir a una clase en horario lectivo a adoctrinar".

Según la presidenta, "para eso están las actividades extraescolares donde los padres deciden si sus hijos van o no". A su parecer, "un padre no tiene por qué ver a la ministra Montero adoctrinando a su hijo en clase". Por ello, ha insistido en que si quiere celebrar este acto "que vaya en otros horarios y los padres decidan si sus hijos van o no".

"Entre el pin, lo otro... Yo creo que hay que dejar la política fuera del aula, dejar en paz siempre a los colegios, que están todo el rato en el punto de mira político. Creo que hacen flaco favor", ha dicho.