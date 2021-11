Ayuso reconoce que es "complicado" el conflicto con Génova por el congreso

Madrid, 3 nov (EFE).- La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha reconocido este miércoles que es "complicado" el conflicto que está viviendo con la dirección nacional del PP por la celebración del congreso autonómico, y ha expresado su confianza en que esta situación "acabe pronto" y el partido termine "unido" y "fortalecido".

En una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, flanqueada por todo su equipo de consejeros, Ayuso ha querido dejar "al margen" las cuestiones de partido, aunque ha admitido que no está siendo "fácil", preguntada por varias informaciones que aseguran que Génova no quiere que presida el PP de Madrid.

La presidenta regional ha asegurado que ha mantenido una "buena relación" con el líder del PP, Pablo Casado, "desde hace 17 años" y confía en que "las cosas sigan como hasta ahora".

"Lo que quiero es normalidad, coherencia y que las cosas sigan como hasta el momento", ha dicho Ayuso, en alusión a su deseo de presidir el partido en Madrid y que se celebre "pronto para evitar más confrontación", frente a las pretensiones de Génova, que apuesta porque tenga lugar en primavera.

Ayuso ha afirmado que no piensa si existen sectores dentro del partido que no quieran que presida el PP de Madrid sino en "convencer a los demás de que esta opción es la mejor".

Preguntada si se siente traicionada por el alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez Almeida, tras las filtraciones que apuntan que el regidor no querría que ella tomara el control del partido en Madrid, Ayuso ha subrayado que la colaboración entre ambas administraciones "son necesarias, de absoluta complicidad, y seguirá siendo así".

"Sé que estaremos a la altura", ha expresado Ayuso, y ha afirmado que "la colaboración y lealtad" entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid "son necesarias y lo hemos mantenido siempre".

"Nadie entendería algo diferente. Los madrileños y el resto de los españoles nos miran y necesitan un gobierno en Madrid y Ayuntamiento cohesionados, fuertes y dando soluciones", ha insistido la gobernante, y ha confiado en que este conflicto interno "acabe bien".

Ayuso ha reconocido que las cuestiones de partido "pesan" pero su prioridad es su labor como presidenta de la Comunidad de Madrid y que le "gustaría hablar de ellas", pero "tengo un logo detrás que me recuerda que estoy aquí para trabajar por todos los ciudadanos", ha señalado.

También ha manifestado que no le "preocupa perder poder" en el caso de que no se celebraran unas primarias para hacerse con la presidencia del PP madrileño, sino el hecho de no poder "ejercer" ese poder para bajar impuestos o mejorar la economía de la región y "perder el tiempo".