Ayuso reivindica ante el Rey la Transición, remarcando que no habría sido posible sin el apoyo de la Corona

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reivindicado este viernes la Transición española como un "ejemplo" y la Corona como su motor, y lo ha hecho en un acto internacioonal y en presencia del Rey Felipe VI, al que ha agradecido el apoyo de la Monarquía a aquel proceso que, a su juicio, no hubiera sido posible sin ese respaldo.

"Madrid es capitalidad, unidad, monarquía y transición", ha proclamado Ayuso en su discurso de bienvenida a los asistentes a la 143 Asamblea de la Unión Interparlamentaria que se celebra este fin de semana en la capital.

En un discurso en el que no ha citado al Rey Juan Carlos y que ha pronunciado en pleno debate sobre la futura Ley de Memoria Democrática, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha reivindicado la Transición como un "éxito" de todos los españoles, subrayando que el paso de la dictadura a la democracia estuvo encabezado por el "apoyo incondicional" de la Corona y que no habría sido posible sin él.

"Nada se hubiera logrado sin este respaldo a los anhelos y aspiraciones del pueblo español que hoy tienen en Felipe VI laestabilidad y sintonía con la sociedad que nuestras instituciones democráticas necesitan", ha dicho.

Recurriendo a las propias palabras del Rey, la presidenta madrileña ha subrayado que "es necesario seguir creyendo en una sociedad que no se opone, sino que dialoga, que no se enfrenta, sino que escucha, y que no silencia o se encierra sino que viaja y se abre fraternalmente".

DESMANES CONTRA LA SEPARACIÓN DE PODERES

Asimismo, ha puesto en valor a los Parlamentos como "lugar en entendimiento en libertad" donde se debe no sólo promover leyes justas que persigan el bien común, sino también controles eficaces contra los posibles abusos de poder", solventar problemas y preservar la convivencia.

"Eso es la política, lo que los ciudadanos esperan de nosotros", ha enfatizado, llamando también a "denunciar los desmanes que atentan contra la separación de poderes".