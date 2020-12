Ayuso sobre el rey Juan Carlos I: "No todos somos iguales ante la ley"

Madrid, 10 dic (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este jueves al rey Juan Carlos I, a quien no considera "un ciudadano más", y aunque ha afirmado que la ley "es la misma para todos", "no todos somos iguales ante la ley".

Ayuso se ha pronunciado así en el pleno de la Asamblea de Madrid sobre la declaración presentada por el abogado del monarca para regularizar su situación fiscal ante la Agencia Tributaria, ante las criticas del portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, por justificar "a un rey fugado que ha admitido un fraude de medio millón de euros en tarjetas black".

"La ley es para todos la misma, pero no todos somos iguales ante la ley, porque el rey Juan Carlos no es ni muchísimo menos como usted", ha espetado Ayuso a Gómez Perpinyà, a quien ha dicho que el monarca ha sido "un gran embajador" y gracias a él "pudimos pasar de una dictadura con la que no se llevaba especialmente bien".

Ayuso ha subrayado que tiene derecho a regularizar su situación cuando considere "en tiempo y forma", como hacen futbolistas, famosos o políticos "de todo tipo".

"Su problema no es el rey Juan Carlos, es Felipe VI y la monarquía parlamentaria que recoge la Constitución", ha expresado Ayuso, y ha cargado contra la izquierda por atacar al monarca y querer derrocar el consenso de la Carta Magna "por una república bananera".

Previamente, la portavoz de Unida Podemos, Isa Serra, se ha interesado por las soluciones que dará el Gobierno regional a las familias de la Cañada Real que llevan dos meses sufriendo cortes de luz, que Ayuso ha atribuido a las plantaciones masivas de marihuana.

"Para tener los porsches ahí aparcados, bien, pero para pagar las facturas que es lo que ha provocado esos cortes, no", ha dicho Ayuso a Serra, y ha añadido que para Podemos "si Otegi es un hombre de paz, estos delincuentes serán ingenieros agrónomos que estarán haciendo algún tipo de estudio".

La portavoz de Vox, Rocío Monasterio, ha preguntado a la presidenta tiene un plan de contingencia para afrontar la crisis social en los próximos meses en la Comunidad de Madrid, y le ha pedido que recorte el gasto en asesores, reduzca el número de consejerías y destine el presupuesto de uno, dos o tres "Zendales" a construir viviendas sociales para los jóvenes, en alusión al nuevo hospital de emergencias, que costó 100 millones de euros.

Ayuso ha respondido que no se puede comparar el gasto que realiza el Gobierno madrileño con el de Pedro Sánchez, puesto que este último el año que viene solamente en coches oficiales se va a gastar otro Zendal.

Por su parte, el portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo, ha afeado a la presidenta la "parálisis legislativa" de su Gobierno este 2020, en el que ni siquiera ha presentado un proyecto de presupuestos, porque está "en otros polémicos" que no son abordar los problemas de la región.

Ayuso ha respondido a Gabilondo que la situación en 2020 es "excepcional" y le ha reprochado que hable de gestionar una pandemia "como quien coloca cuatro piedras en la calle y las vende como si fuera un gesto cultural", cuando ha sido "el momento más complicado al que se ha enfrentado la Comunidad de Madrid".

Por ello, ha considerado la presidenta, el PSOE también ha presentado solo una proposición de ley esta legislatura que, además, tenía que ver con publicidad institucional.

En el pleno, Ayuso ha aprovechado para anunciar que a partir del lunes los ciudadanos tendrán acceso al historial de los test covid-19 en la tarjeta sanitaria virtual, en una carpeta denominada "Mis pruebas diagnósticas Covid".

Y es que la Comunidad de Madrid avanza en un plan de digitalización de la asistencia sanitaria en los centros de salud, que se implantará en el primer trimestre de 2021, para que los ciudadanos puedan realizar sus consultas con su médico o enfermera de Familia de forma telemática, según ha señalado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.

Además, pondrá en marcha en enero una nueva prestación en los sistemas de petición cita que se denominará "botón covid", que permitirá mejorar la accesibilidad de los pacientes con sospecha de padecer coronavirus mediante una consulta telefónica directa.