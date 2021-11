Ayuso señala que Cataluña y País Vasco no están en el plan de descentralización

Madrid, 15 nov (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho este lunes que aunque le parece "bien" que el Gobierno quiera llevar organismos públicos a todas las comunidades, le sorprende que entre esos planes no esté ni País Vasco ni Cataluña.

En declaraciones a los medios tras la primera reunión del Consejo Asesor para la Transformación Digital de la región, Ayuso ha reaccionado así a los planes del Ejecutivo de Pedro Sánchez sobre ubicar fuera de Madrid la mayoría de los nuevos organismos descartando, a su vez, sacar de la capital las instituciones centrales del Estado, según ha adelantado El País este lunes.

"No me parece mal pero me gustaría saber por qué no las llevan al País Vasco o a Cataluña también y por qué luego en Cataluña y en País Vasco expulsan a la Guardia Civil y a tantos servicios del Estado. Así que es más de lo mismo: Sánchez repartiendo entre comunidades afines y repartiendo el agravio a ver si entre todos señalamos a Madrid", ha manifestado.

En su opinión, hay algo que ocurre en España y no en otro lugar del mundo, "un Gobierno que opera siempre en contra de su capital", y ha indicado que el Gobierno podrá "intentar descentralizar la burocracia solo para perjudicar a Madrid" pero lo único que va a conseguir es que cada vez más ciudadanos acudan a la capital.

"Lo único que pretenden hacer ahora es justificar las declaraciones de hace unos días, donde de manera tan valiente intentan echar las culpas a Madrid de cualquier cosa que pasase en España y para justificar ese agravio que van alimentando por todas las comunidades, hacen gestos", ha argumentado Ayuso.

A su juicio, es imposible descentralizar la burocracia en España, porque sólo perjudicaría al funcionamiento de los servicios públicos y a los funcionarios, y ha indicado que "lo importante" es saber cuántas empresas facilita el Gobierno que lleguen a cada comunidad y cuántos puestos de trabajo generan las acciones del presidente, Pedro Sánchez.

Sobre las declaraciones de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación digital, Nadia Calviño, de que los que defienden una "competencia" a la baja de los impuestos "lo que quieren es recortar los servicios públicos", Ayuso ha criticado que lo que no puede pretender el Gobierno es hacerlo todo "al modo socialista".

"Aquí hay dos métodos, por el socialismo lo que hay que hacer es subirle los impuestos a todo el mundo, arruinar las empresas y que haya cuatro pagándolos. Y desde el punto de vista liberal buscamos que haya cada vez más personas trabajando, cotizando y, por tanto, recaudemos más con menos impuestos", ha concretado.