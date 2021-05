Ayuso:El sentido de estado lo debe tener el Gobierno, que no tiene soluciones

Madrid, 21 may (EFE).- La presidenta madrileña en funciones, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este viernes que quien debe tener sentido de estado ante la crisis migratoria de Ceuta es el Gobierno de Pedro Sánchez, que "no tiene estrategias" para los problemas de 2021", la economía, la sanidad y ahora la crisis con Marruecos.

En declaraciones en Fitur, Ayuso ha recalcado que no se puede exigir al Partido Popular o a otras administraciones que sirvan de "alfombra" en la que el Gobierno de Sánchez "blanquee" sus decisiones, incluso cuando son erróneas.

"La posición de estado tiene que ser la del propio Gobierno", ha dicho, y el PP, como grupo de lidera la oposición, tiene la responsabilidad de "ofrecer alternativas y acompañar al Gobierno de España en las decisiones, siempre y cuando sean sensatas y sean las esperables por parte de un Gobierno".

En este sentido, ha acusado a Sánchez de estar "más preocupado" por presentar la agenda 2050 que por solucionar los problemas actuales.

"No tiene una estrategia para la economía, estamos viendo cómo todas las promesas de ayudas a los distintos sectores afectados por la crisis no llegan; no tiene soluciones sanitarias, va cambiando constantemente de criterios con las vacunas; no tiene estrategias para los problemas de 2021", le ha reprochado, y ha insistido en que ante la crisis con Marruecos "no se ha hecho nada" para evitarla y "se va improvisando en todo momento".

Respecto a la llegada de menores extranjeros no acompañados y su distribución por las distintas comunidades autónomas, Ayuso ha recordado que es un problema del que ella lleva "dos años" alertando, porque los chavales "no pueden estar en las calles, tienen que estar integrados y darles amparo", pero para ello las autonomías necesitan recursos económicos.

"Que los menores deambulen por las calles de nuestro país sin una estrategia nos parece insensato", ha subrayado la presidenta, que ha pedido al Gobierno de Sánchez que busque la solución al problema "en el origen".