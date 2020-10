Ayuso, sobre la moción de censura: La división del centro derecha es una catástrofe

Madrid, 21 oct (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este miércoles, mientras se debate en el Congreso la moción de censura de Vox contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "la división del centro derecha es una catástrofe para España".

El PP no apoyará la moción de censura de Vox al considerar que refuerza al Gobierno de Pedro Sánchez, pero sigue sin revelar si votará no o abstención a un día de la votación; por su parte, Vox ha tendido la mano a PP y ofrece elecciones este año para echar a Sánchez, quien ha pedido formalmente a Casado que vote no a la moción y "corte con la ultraderecha".

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, que se ha producido mientras transcurría el debate sobre la moción de censura a Sánchez en la Cámara Baja, Ayuso ha dado su "opinión personal", que es que "la división del centro derecha es una catástrofe para España".