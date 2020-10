Ayuso trabajará con el Gobierno para lograr una "fórmula mixta y moderada" de restricción con "cuarentenas selectivas"

"Orgullosa no puedo estar de nada, ni tampoco confiada, pero desde luego las cifras nos van a arropando poco a poco", ha subrayado

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sostenido que volverán al diálogo con el Gobierno de España para ver si juntos pueden ir "aplanando la curva" de coronavirus abogando por "una fórmula mixta y moderada" de restricción con "cuarentenas selectivas".

En la sesión de control del Pleno de la Asamblea, en respuesta a una pregunta del portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, la dirigente madrileña ha puesto en valor la capacidad de diagnóstico del Gobierno regional "sobre todo en zonas básicas de salud", con resultados "bastante positivos". "Nos hubiera gustado seguir de esta manera", ha declarado.

Ayuso ha señalado que no está en un estado de "euferia" y ha subrayado que no está "satisfecha", ni mucho menos "convencida" de que la pandemia ha terminado. Para la presidenta, no puede nadie "sacar pecho" por la situación actual, ninguna administración, porque "12 de las 13 regiones más contagiadas de Europa son españolas", especialmente Madrid. "Orgullosa no puedo estar de nada, ni tampoco confiada, pero desde luego las cifras nos van a arropando poco a poco", ha defendido.

Lo que ha criticado es que, desde los partidos de izquierda, se esté intentando dar "miedo" a la gente con "sus acusaciones" sobre los centros de salud y hospitales, cuando van a ser atendidos "con total normalidad como siempre".

"Queda muchísimo por hacer pero las cosas van mejorando", ha declarado, al tiempo en el que ha desgranado la incidencia de los últimos 14 días ha descendido de 869 a 586 casos por 100.000, también la acumulada, los ingresos hospitalarios un 12 por ciento y las UCI, que ya han ingresado a 11 pacientes menos.

El portavoz de Más Madrid ha criticado la "euforia" de Ayuso y ha criticado que "saque pecho de los peores datos de Europa". Según ha expuesto, si el Ejecutivo regional se retrasa en la notificación de los datos, si se dejan de hacer PCR a los contactos estrechos, si se dejan de comunicar los test de antígenos, no se están reduciendo los contagios sino metiéndolos "debajo de una alfombra".

"El problema de fondo es que se les llena la boca con esa retórica liberal de valentía del que emprende, del que saca su negocio con muchas cosas en contra pero con un gran derroche de valor... pero a la hora de la verdad, ustedes de valentía no tienen ni medio pelo", ha lanzado.

Así, ha sostenido que los madrileños no necesitan a una presidenta que cuida "a un 1 por ciento de ultramillonarios para luego dejar tirados al 1 por ciento de contagiados.

"La mejor medida de restricción para la salud de los madrileños es restringirle a usted el acceso a la Puerta de Sol. Señor Aguado, estamos a tiempo de salvar muchas vidas", ha concluido.