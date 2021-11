Ayuso: Unidas Podemos se financia en países donde la vida no vale nada

Madrid, 11 nov (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho que Unidas Podemos no hizo "nada" durante la pandemia, empezando por su "líder" Pablo Iglesias que se escondió "detrás de la coleta" lo que, a su juicio, es porque "nacieron y se financian en países donde la vida no vale nada".

Lo ha dicho Ayuso en su intervención en el pleno monográfico de la Asamblea de Madrid sobre las contrataciones públicas de emergencia realizadas en 2020 para abordar la crisis sanitaria del coronavirus, en respuesta a una pregunta de la portavoz adjunta de Unidas Podemos, Alejandra Jacinto, sobre cómo valora la presidenta su gestión de la covid.

"Su jefe en la Moncloa y su gente no hicieron absolutamente nada, empezando por su líder y exvicepresidente que se escondió detrás de la coleta para no hacer francamente nada. Quizás es porque nacieron y se financian en países donde la vida no vale nada", ha respondido Ayuso.

Ha acusado a Unidas Podemos de pactar con "el cáncer de este país", con el "entorno de ETA", con nacionalistas o con "dictaduras bolivarianas", y ha dicho que esto es "lo normal" porque "de la sangre, del dolor y del sufrimiento" hacen política, razón por la que, en su opinión, "cada vez tienen menos escaños".

La diputada de Unidas Podemos ha dicho que el Gobierno madrileño sólo ha puesto un 1,6 % de todo el dinero para afrontar la crisis del covid y el Gobierno de coalición ha sido quien "le ha tapado las vergüenzas", por lo que le ha pedido que "deje de hacerse la víctima".

Ha acusado a la presidenta de dejar morir a más de 8.000 personas en las residencias "encerradas en su habitación" y le ha reprochado que el pasado martes asegurara que había tratado a cada cadáver con cariño.

"Cuando no eran cadáveres era cuando les tenía que haber tratado con cariño y respeto, sobre todo con respeto", ha espetado.