Ayuso urge a aglutinar "el voto de centro-derecha" en torno a Casado

Madrid, 23 feb (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado este martes que “la división no es una opción para el centro-derecha” y que su voto, en su opinión, “volverá a unirse en torno a la figura Pablo Casado para formar un Gobierno reformista”.

Díaz Ayuso, que ha participado esta mañana en el Foro ABC, ha indicado que “España podrá recuperarse” solo “desde un liderazgo firme”.

La presidenta regional ha añadido que el resultado de la división de la derecha se ha “visto en las últimas elecciones catalanas” y, en este sentido, ha señalado que no se puede “permitir que el futuro de España lo decidan minorías”.

Ayuso ha puesto como ejemplo de unión el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid, que, ha señalado, “es el Gobierno de la unidad de acción y del entendimiento con otras fuerzas políticas y sociales”.

“Ahí estamos trabajando juntos, con nuestras diferencias, que las tenemos a veces incluso entre compañeros de partido, pero nos une lo más importante y sabemos trabajar con vocación de servicio público”, ha señalado.

En relación con la posible unión entre Ciudadanos y Partido Popular, Ayuso ha señalado que “es una decisión que tienen que tomar los líderes nacionales”, mientras que a ella le toca "dirigir el proyecto en Madrid".

Aunque ha declinado, “por respeto”, responder a qué representantes de Ciudadanos incorporaría al PP, ha afirmado que tiene a “los mejores” en su Consejo de Gobierno, donde cuenta con “muy buenos consejeros”.

“A una de las personas que más me gustan de Ciudadanos la tengo en mi propio Gobierno, no sé si le hago un favor o no al decirlo porque parece que haces fichajes a otros partidos, da sensación de que estás haciendo movimientos, y no es cierto”, ha añadido.

A la pregunta de si debería corresponderle a ella dirigir el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, Ayuso ha señalado que, aunque “lo lógico habría sido ser presidenta del partido y ser candidata”, sin embargo, se puede estar “de muchas formas” en la organización, donde ha “crecido como militante de base”.

“El futuro está abierto, por ahora hago siempre lista de prioridades y es en lo que me centro”, ha agregado.

En su opinión, la situación “no es halagüeña” ante problemas como “la crisis económica” o “la inseguridad jurídica”, pero ha apelado a la obligación de “proporcionar a los madrileños y al resto de españoles un futuro para nuestro país”.

“Por todos ellos, y por quienes han perdido la fe en una política capaz de mejorar la vida de las personas debemos permanecer unidos en torno a la libertad”, ha añadido la presidenta regional, que ha añadido que “el actual PSOE deja huérfanos a muchos socialdemócratas con sentido de Estado y visión nacional”.