Ayuso urge a cerrar el choque en el PP para no crear "más guerra interna"

Madrid, 22 nov (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho este lunes que no se siente aludida por que el líder del PP, Pablo Casado, avisara de que en el partido "no caben solistas", y ha incidido en que su voluntad es celebrar el congreso autonómico se celebre "pronto" para no crear "más guerra interna" y "erosión".

En una entrevista en TVE, Ayuso ha reconocido que es necesario acabar con el choque con la dirección nacional por la celebración del cónclave, al tiempo que ha remarcado que "ser crítico y tener criterio propio no es ser desleal".

"En realidad nadie va contra nadie, todo se mal interpreta", ha señalado Ayuso, preguntada por la intervención de Casado en el congreso del PP andaluz, donde reclamó la unidad del partido y que no cabían "personalismos".

"Esto no es un 'talent show de magalomanías", expresó el líder del PP, respondiendo, sin citarla, a Ayuso, quien espetó en el congreso en Granada al presidente del PP andaluz, Juanma Moreno que volara "libre".

Según Ayuso, en la situación actual en la que se encuentra inmerso el partido es "un bucle" en el que todo son "mal interpretaciones", y ha añadido que se refería en su recomendación a Juanma Moreno a que el posible adelanto electoral en Andalucía "solo le compete a él".

"Se interpretó como si estuviera echando un pulso a mi propio partido", ha rechazado la presidenta madrileña, quien ha afirmado que no habla con Casado del congreso del PP de Madrid "desde hace mucho".

En esta línea, ha admitido que, frente a su voluntad de celebrar pronto el congreso del PP de Madrid, la dirección nacional "tiene unos tiempos" con respecto a la fecha del cónclave, que quiere que se celebre cuando tengan lugar los congresos uniprovinciales en el primer semestre de 2022.

"Llevamos dos meses con la polémica del congreso y se ha hecho eterno y prolongarlo otros ocho meses más, creo que desgasta, erosiona, crea más guerra interna, más malentendidos", ha señalado Ayuso, que ha insistido en que su voluntad es que se celebre "pronto" por la particularidad de Madrid.

Ayuso ha subrayado que hace dos años se viene comentando posibilidad de que una tercera vía lidere el PP madrileño, y ha apuntado que el secretario general del PP, Teodoro García Egea, dijo en junio que apoyaría la candidatura de la presidenta regional si decidiera presentarse, pese a que a actualmente es conocido el distanciamiento entre ambos.

Y ha reconocido que este choque interno tiene "un coste" para el partido, que "el electorado de centro-derecha no entiende", dada la situación que atraviesa España.

"Que se celebre cuando toque, han dicho en el primer semestre, pues vamos a ello", ha expresado Ayuso, que ha negado una campaña contra la dirección nacional con la exparlamentaria del PP Cayetana Álvarez de Toledo.