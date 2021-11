Ayuso ve "alarmante" que Cuba retire las credenciales a los periodistas de EFE

Madrid, 15 nov (EFE).- La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho que es "alarmante" que este sábado "el régimen dictatorial cubano" haya retirado las credenciales a periodistas de la Agencia EFE y ha indicado que ese es "el comunismo" que proponen "las otras políticas", en alusión al encuentro de este sábado de lideresas de la izquierda.

La decisión de las autoridades cubanas ha provocado una cascada de reacciones tanto políticas como desde organismos de defensa de la libertad de prensa y medios periodísticos de todo el mundo para reclamar que se permita el ejercicio de la libertad de prensa.

En declaraciones remitidas a los medios durante el II Encuentro de Sensibilización y Sostenibilidad en la sede de Vocento, Ayuso ha asegurado que el Gobierno madrileño no va a mirar hacia otro lado "ante atropellos de derechos y libertades" y ante la "gravedad" de retirar las credenciales a Efe, que se suma a la detención de Camila Acosta, periodista de ABC.

La jefa del Ejecutivo madrileño ha recalcado que Cuba es "una dictadura" y ha llamado a decirlo "muy claro" porque si desde las instituciones no se condenan estos regímenes, se está sembrando el camino para "dentro de unos años volver a convertirnos en uno de ellos y eso, y solo eso, es lo que pretenden las otras políticas", ha aseverado Ayuso.

"Decía Salvador de Madariaga que los tiranos no son enemigos de la libertad. Lejos de ello, la ansían tanto que no contentos con la suya se quedan con la de todos los demás. Por tanto, los dictadores como en Cuba pretenden que nosotros aquí nos callemos, también pretenden cercenar nuestra libertad y no ocurrirá en Madrid", ha concluido.