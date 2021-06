Aznar: Es un día triste y de "gran humillación" para millones de españoles

Madrid, 22 jun (EFE).- El expresidente del Gobierno José María Aznar ha criticado la concesión de los indultos a los líderes del procés y ha asegurado que "hoy es un día triste para España" y de "gran humillación para los ciudadanos que creen en la libertad, que creen en la ley y que creen en la democracia".

"Hoy es un día triste para España. Para mí, como ciudadano español, es el día en el que el Gobierno de España ha aprobado indultar a los autores de un golpe de Estado contra el orden constitucional, contra la unidad de España, contra la continuidad histórica de la nación española", ha lamentado.

En una conversación con alumnos de la Universidad Pontificia Bolivariana de Colombia, Aznar se ha referido a los indultos aprobados por el Gobierno que consideran un "error mayúsculo" porque, ha alertado, los indultados han avisado que lo volverán a repetir.

"No se puede indultar a los que quieren quebrar el orden constitucional. No se puede indultar a los que no respetan las reglas del juego y que además dicen que las van a seguir sin respetar y que van a seguir haciendo lo mismo", ha denunciado.

A su juicio, no tiene ningún sentido que el Ejecutivo de Pedro Sánchez pretenda "construir el futuro" de España precisamente con quienes "quieren destruir el país".