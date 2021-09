Azpiazu (PNV) cree que la detención de Puigdemont puede "dificultar el proceso de normalización" de Cataluña

BILBAO, 24 (EUROPA PRESS)

El consejero vasco de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, ha considerado que la detención del expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, puede "dificultar el proceso iniciado entre el gobierno español y catalán de cara a la normalización de la situación" de Cataluña.

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Azpiazu se ha referido a la detención este pasado jueves de Puigdemont en Cerdeña por las autoridades italianas, por la orden de búsqueda y captura del Tribunal Supremo (TS).

Tras reconocer que le ha "sorprendido" la noticia, ha incidido en que "lo primero" que ha pensado es que "esto quizá pueda dificultar el proceso iniciado entre el gobierno español y catalán de cara a la normalización de la situación".

"Esperemos que esto no sea así y que las cosas puedan avanzar con la normalidad política que se pueda", ha confiado el consejero vasco, que ha apostado por "no entrar en el campo de la especulación política" y no elucubrar sobre una posible influencia en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado.