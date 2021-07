Bal arranca cónclave de Cs asumiendo errores: "No me cuesta trabajo decirlo"

Madrid, 17 jul (EFE).- El vicesecretario general de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha inaugurado este sábado la primera Convención política de la formación naranja reconociendo que la formación ha cometido errores y que "hay que aprovechar los aciertos de otros partidos".

"No me cuesta trabajo decirlo. No nos cuesta decir que hemos cometido errores", ha dicho Ba,l que ha reiterado que su partido debe decidir este fin de semana que es "liberal" porque rehuye de las etiquetas de "buenos y malos" y porque, teniendo "una propia moral, no quiero imponérsela a nadie".

"Con amor a la Constitución, a las libertades y al estado de Derecho en España, somos liberales y es lo que vamos a decidir", ha insistido.

Bal, que ha valorado las protestas del pueblo cubano en favor de la libertad, ha tendido la mano a los ciudadanos de la isla caribeña que se han levantado contra el régimen de Miguel Díaz-Canel y los asistentes a la convención, cerca de 300 personas, han podido ver un vídeo que, bajo el lema "Viva Cuba", mostraba momentos de detenciones y represión.

Durante el discurso de inauguración, Bal ha apelado a la concordia y a la unión del partido para no fomentar la división, y ha incidido en que Ciudadanos es un partido "valiente" que hace políticas para 47 millones de españoles y "no solo para una parte".

Ha reconocido que "no es fácil ser de Ciudadanos", ha criticado que desprecien a la formación, pero ha puntualizado que "España sería un peor país si no existiera Ciudadanos" ya que sería un país "entregado al bipartidismo y al populismo".

También ha reiterado que su partido defiende la libertad de todos, la libertad de pensamiento, de idioma y "no señalamos a la gente que no piensa como nosotros".

"Hoy inauguramos la Convención que se tiene que decir con tres palabras: trabajo, talento y construir", ha señalado, al tiempo que ha pedido a todos los ponentes de las mesas de trabajo que aporten ideas para España dentro de los valores constitucionales y que propongan las reformas que necesita el país.

Antes de comenzar el cónclave, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha valorado que en este foro vayan a participar analistas y expertos en temas de ciencia, innovación y, sobre todo, con la presencia fuerte de los liberales europeos que apoyan a esta formación.

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, que también participará este sábado en una conversación sobre el liberalismo con el editor y periodista Pedro J. Ramírez, ha negado que Cs tenga que aclarar su independencia frente al PP y que existan voces que pidan una refundación del partido con los populares.

En el mismo sentido, el diputado Miguel Gutiérrez, ha aseverado que la autonomía de Cs se dejó clara en el último Congreso del partido y "hay que respetar la voluntad de los afiliados", y ha señalado que la unión con el PP "nunca ha estado encima de la mesa y es algo que sólo sale del propio PP".