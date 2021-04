Bal avisa de que, tras decaer el estado de alarma, no podrá haber toque de queda ni prohibición de reuniones

Acusa al Gobierno de "no haber hecho los deberes" para dotar de alternativas a las CCAA para cuando venza el estado de alarma

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid y portavoz nacional del partido, Edmundo Bal, ha advertido este viernes de que cuando decaiga, previsiblemente, el 9 de mayo el estado de alarma medidas aplicadas en la región como el toque de queda o la prohibición de reuniones de no convivientes en domicilios no podrán aplicarse.

"Carmen Calvo (vicepresidenta segunda) ha dicho que se podrá plantear el toque de queda tras vencer el Estado de alarma, pero no puede porque la Constitución Española dice que es necesario ese mecanismo", ha alertado el 'naranja', quien ha mostrado también sus dudas ante la posibilidad de "limitar el derecho de reunión".

Entiende que el Gobierno no ha "hecho sus deberes" para dotar a las autonomías de un "plan b" para cuando decayese esta fórmula, como, según ha asegurado, ha indicado el Consejo de Estado.

En este sentido ha recordado que durante las negociaciones de prórroga del estado de alarma desde su formación se planteó la necesidad de dotar de herramientas jurídicas, como una "Ley integral de la pandemia" que subsanase los defectos que pudiese haber en la normativa con la que se cuenta actualmente.

"Pido a Sánchez que el miércoles, cuando venga al Congreso nos explique sobre el estado de alarma por qué no ha hecho sus deberes, mientras los ciudadanos cumplen su deber", ha cargado Edmundo Bal.

UN "GLOBO SONDA"

Cree que el anuncio del presidente de que el estado de alarma terminará el 9 de mayo es un "globo sonda en la opinión pública", mientras Carmen Calvo dice "cosas incorrectas jurídicamente" sobre las capacidades o no que se tendrían tras vencerse. Ha alertado de que hay medidas como el adelanto del cierre de hostelería que sí podrían plantear la autonomías o cuestiones como el cierre perimetral, pero ha advertido de que tras el 9 de mayo deberán ser ratificadas judicialmente.

Al hilo, ha recordado como en la segunda ola no se ratificó el cierre perimetral de Madrid y ha recordado que desde su partido ya se propuso que estas ratificaciones no fueran en los tribunales superiores de justicia, sino en la Audiencia Nacional para poder tener una aplicación al conjunto del territorio, pero ha lamentado que el Ejecutivo central no hiciera los cambios legislativos necesarios para contemplar esta posibilidad. "Vamos a ir hacia una falta de uniformidad entre comunidades por las ratificaciones judiciales", ha adelantado.

Aún así, ha pedido que "no se use políticamente" la pandemia y ha censurado que haya autonomías que "si el Gobierno dice A, ellos dicen B". En este sentido, ha instado a ponerse de acuerdo en el Consejo Interterritorial del Servicio Nacional de Salud a través de criterios técnicos para poder avanzar hacia la inmunidad de rebaño --el 70%--.