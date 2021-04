Bal condena amenaza a Iglesias y Marlaska "sin ningún matiz" y reprocha a Vox que diga que pueda ser un invento

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, ha condenado este viernes "sin ningún matiz" las amenazas de muerte al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, y la directora de la Guardia Civil, María Gámez, y ha censurado que desde Vox se sugiera que el episodio puede ser un "invento" del Gobierno.

"La condena más radical, más absoluta, sin ningún matiz este hecho. Esto es una amenaza de muerte. Es una coacción frente a los derechos fundamentales", ha lanzado en el debate de 'Cadena Ser', recogido por Europa Press, tras el bronco inicio sobre las amenazas de muerte tras el que Iglesias se ha acabado yendo del plató.

Ha recordado Bal que hace 14 años las juventudes de Esquerra Republicana le mandaron a el exlíder de Cs Albert Rivera una carta similar y ha insistido en que también "condena" la "violencia" en Vallecas y ha reprochado que algunos deslicen que hay "una violencia buena y otra mala".

"No puede ser que diga que Iglesias se lo inventa. Le pido a Iglesias que por favor vuelva y que no caiga en la trampa de que los extremos se retroalimenten, los madrileños tienen derecho a conocer las propuestas de Unidas Podemos, igual que las de Vox, Más Madrid, PSOE, Ciudadanos y lamento que hoy no puedan hacerlo del PP", ha zanjado.