Bal (Cs) augura que estará en el Gobierno de Madrid tras campaña "elegante"

Madrid, 2 may (EFE).- El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, ha augurado que el 5 de mayo estará en el Gobierno de Madrid tras hacer una campaña electoral "educada, elegante y tolerante" y ha pedido a los moderados que rechazan el enfrentamiento que no se queden en casa para demostrar que son "mayoría".

"Esta ha sido la campaña de la educación, de la elegancia, de la tolerancia, de hacer lo correcto, de saber que estamos donde queremos estar en este partido. Esta ha sido la campaña de volver a ser nosotros otra vez", ha dicho Bal este domingo en la plaza de la Villa durante el acto de cierre de campaña, donde ha estado arropado por la líder del partido, Inés Arrimadas, y la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís.

Aproximadamente quinientas personas, entre ellas el exvicepresidente Ignacio Aguado, que ha sido ovacionado, han acudido a la cita con banderas de España, de Europa y del colectivo LGTBI, y de nuevo con los carteles del candidato de Ciudadanos a lo Barack Obama, con tonos rojos y azules y el lema 'Yes, We Bal'.

Bal ha entrado en la plaza con la canción 'Seven Nation Army' y ha subrayado que el 4 de mayo, día de las elecciones autonómicas, "se escribe la historia de Madrid, la historia con mayúsculas", la historia de "nuestras familias, de nuestros padres, de nuestros hijos".

"No os arrepintáis el día 5 de mayo de no haber ido a votar. El día 5 de mayo nosotros vamos a ser el Gobierno de Madrid, el Gobierno donde no tienes que elegir, donde lo tienes todo, las políticas sociales, los impuestos bajos. Todo. Voy a ser el presidente de todos, voy a ser el Gobierno de todos", ha asegurado.

Tras alertar del "peligro" de un Gobierno condicionado por los extremos, Bal ha pedido a los moderados de centro derecha y centro izquierda que "no se queden en casa", a "todos aquellos que no gritáis, que dialogáis, que resolvéis vuestros problemas con calma, que echáis de menos que nos volvamos a dar dos besos sin la mascarilla".

"Todas esas personas que sienten cariño y amor por sus compatriotas, ¿a quién vais a votar? Solo tenéis una opción, solo podéis votar a Ciudadanos", ha reclamado, y ha dicho que el día 4 le "encantaría" ganar al candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, para "demostrar" que los madrileños "queremos vivir en paz".

En la misma línea se ha pronunciado la líder del partido, Inés Arrimadas, que ha calificado Bal como una "pieza fundamental de Ciudadanos" en esta "nueva etapa del partido, tan necesario" e "imprescindible" en un contexto de polarización que ha hecho que "el veneno de algunos irresponsables" llegue también a Madrid.

"Lo bueno es que estamos a tiempo. Lo bueno es que a votos naranjas en las urnas va a quedar enterrado el veneno, el odio. Esta pesadilla va a quedar sepultada en votos naranjas", ha augurado Arrimadas, que ha pedido como "ejemplo" para las próximas generaciones "premiar" en las urnas al "único candidato que se presenta como presidente de todos los madrileños" y "castigar" a quienes han insultado y dividido.

Asimismo, ha proclamado que el voto de Ciudadanos es "aquel de las personas que gritan más cívicamente votando que en las plazas tirando piedras o insultando", por lo que ha emplazado a que "nadie se quede en casa".

Por su parte, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha dicho que tras la pandemia en lugar de salir mejores "parece que hemos salido más imbéciles", y se ha preguntado "qué hemos desaprendido" de los Pactos de la Villa suscritos por todos los grupos municipales en el Consistorio de la capital y de una sociedad cuyos integrantes se aplaudían mutuamente.

Ante ello ha respondido que lo que ha ocurrido es que "ha tenido que llegar la política a ensuciarlo todo por un puñado de votos rastreros", una "vergüenza" a su entender, y ha dicho sentirse "enormemente orgullosa" de una campaña en la que "cuando decían que éramos más pequeños, Madrid se ha tenido de naranja".