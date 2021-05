Bal (Cs) se compromete a que el "populismo de Vox" esté "lejos del Gobierno"

Madrid, 1 may (EFE).- El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de Madrid, Edmundo Bal, ha presentado un decálogo de "Compromisos naranjas por Madrid", como que el "populismo de Vox" esté "lejos del Gobierno" tras los comicios del 4 de mayo o que el aspirante de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, "no decida una coma" del futuro de los madrileños.

"Todos los que me conocen saben que siempre, siempre, siempre cumplo con mi palabra", ha dicho Bal este sábado en la presentación telemática del decálogo en la que ha estado acompañado por la líder del partido, Inés Arrimadas, y por el exconsejero de Economía, Manuel Giménez, que en el Día del Trabajador ha repasado los logros alcanzados en la materia antes de que se rompiera el Gobierno de coalición con el PP.

Partido con el que Bal insiste en volver a gobernar tras estas elecciones que llegan en un "momento histórico" y en las que "sin duda" el voto "útil" es su partido, porque con Ciudadanos "no vas a tener en Madrid el Gobierno con Vox".

"No vamos a tener un Gobierno de Vox con los votos de Ciudadanos, porque nosotros no creemos en las opciones que niegan la libertad y la igualdad. Porque frente a uno de los polos no podemos responder con el otro polo, solo podemos responder con la moderación, con el pragmatismo y con el centro", ha reclamado, y del PSOE ha dicho que "necesita a Vox para contraponer Vox y socialismo".

Por su parte, Arrimadas ha terciado con respecto a Unidas Podemos: "Con Ciudadanos, Iglesias no va a decidir ni una coma del futuro de tus hijos, ni una coma de la economía de Madrid, de la educación y la sanidad" y no se va a "reproducir en Madrid los estropicios que ya están haciendo desde el Gobierno de Moncloa".

Arrimadas ha puesto en valor que Bal ha sido el único candidato que ha dado "cordura y sentido común" en una campaña "infame", y se ha mostrado "segura" de que "hay muchos madrileños que el día 4 de mayo van a dar la sorpresa, se van a movilizar, y van a votar por convivencia, por respeto, y también por el rechazo a la violencia".

Educación, innovación, ciencia, protección del medio ambiente, apoyo a "todas" las familias como "prioridad" o apostar por nuevas rebajas fiscales -"cada euro que suba (Pedro) Sánchez el equipo de Edmundo lo bajará desde la comunidad autónoma", ha dicho Arrimadas- son otros de los puntos del decálogo.

La Sanidad ocupa el primer puesto de la batería de puntos, con una campaña de vacunación 24 horas los 7 días de la semana y el refuerzo de la Atención Primaria, y en el segundo y tercer lugar se encuentran las apuestas por la economía, el empleo y el rescate a pymes y autónomos, y se cierra con un último compromiso: "Pacto por la tolerancia, el respeto y la convivencia".

Un compendio de compromisos "de las personas que nos caen en la lógica binaria del enfrentamiento", de la gente que "creemos que unidos vamos a ser más fuertes", ha explicado el aspirante de Ciudadanos.

"Son unos compromisos que valen el doble, porque esos compromisos los hacemos desde Ciudadanos para los que nos van a votar y para los que no nos van a votar. Porque esos compromisos expresan una línea roja, que es que no vamos a aceptar las líneas rojas de los demás que siembran el enfrentamiento, no vamos a aceptar la lucha, la pelea y la división" entre los madrileños, ha apostillado a un día del final de la campaña electoral.