Bal (Cs): "La dimisión que se plantea de los vocales de CGPJ es un disparate"

Valladolid, 25 sep (EFE).- El portavoz adjunto de Cs en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, cree que la dimisión del presidente y los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que algunos analistas plantean como fórmula de desbloqueo para su renovación es una "irresponsabilidad absoluta" y un "disparate absoluto".

"¿La solución del problema consiste en descabezar, en dejar sin gobierno al poder judicial? Pero, ¿cómo va a ser esa la solución? La solución es reformar la ley, es adaptarnos a los estándares europeos", ha declarado en una entrevista telefónica con EFE, horas antes de desplazarse a León para participar en un acto de Cs.

En su opinión, planteamientos de ese tipo "lo único que pretenden es sembrar el caos dentro del Poder Judicial para responsabilizar a la oposición de que no quiere realizar la cobertura de las plazas de los jueces de acuerdo con el sistema actual".

Bal ha lamentado que, nuevamente la mayoría del Congreso haya vuelto a rechazar la propuesta de renovación presentada por el PP, porque "todo el mundo de forma unánime, menos el Gobierno de España, entiende que los miembros del CGPJ deben ser elegidos por sus iguales".

Para ejemplificar la cerrazón que observa en el Gobierno en este asunto, Bal ha desvelado que en su reciente reunión con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, le ofreció aprobar la reforma "por mayoría absoluta de 176 diputados" y tener renovado el órgano "en enero de 2022".

"Me dijo, 'la respuesta es sencilla, no'", ha zanjado el portavoz naranja, convencido de que la negativa del Gobierno es "rotunda y vehemente" y se basa en un "discurso trasnochado" sobre la legitimación del Poder Judicial por parte del voto ciudadano representado en el Parlamento.

En su opinión esta posición no es compartida "por nadie en España y Europa" y "esconde la voluntad de seguir repartiéndose, como lo hacen desde hace 35 años, los vocales del CGPJ para controlar los principales nombramientos", en una posición en la que también critica al PP: "Es indignante, mas allá de los discursos estereotipados que hace el PP".

En este sentido, Bal ha abundado en la crítica al líder del PP, Pablo Casado, a quien ha reprochado que tuviera "cerrado" un acuerdo de renovación del Consejo que "se frustró no porque el PP viera la luz, y hubiera dicho que no a la politización de la justicia, no. Se frustró porque el PP entendía que el Consejo se lo repartían entre PP y PSOE pero que Unidas Podemos no tenía derecho a participar".

Ante esto, "duda uno mucho de la sinceridad del PP cuando ahora clama por la despolitización de la justicia y cuando, hace nada siendo presidente Casado, (Ignacio) Cosidó se jactaba de controlar los nombramientos judiciales mediante el vergonzoso whatsapp".

El representante de Cs ha lamentado como una "vergüenza" que el reciente informe de la Comisión Europea sobre esta cuestión haya situado a España al lado de Polonia como las dos únicas naciones de Europa "que presentan esta anomalía de injerencia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial".