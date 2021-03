Bal dejará su escaño en el Congreso dependiendo de los resultados electorales

Madrid, 19 mar (EFE).- El portavoz nacional de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha explicado este viernes que no dejará su escaño en el Congreso de los Diputados hasta ver los resultados de las elecciones en la Comunidad de Madrid.

"El día 4 de mayo los votantes decidirán mi futuro", ha respondido Bal en una entrevista en Onda Cero en la que le han preguntado si dejará su escaño en el Congreso para presentarse como candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Comunidad de Madrid en las próximas elecciones.

El portavoz de Cs anunció este jueves su intención de ser candidato del partido para las elecciones del 4 de mayo tras la retirada del proceso del exvicepresidente madrileño Ignacio Aguado.

Bal ha señalado que esperará a ver "qué quieren los madrileños para mí, si quieren que esté en la Asamblea de Madrid o en el Congreso de los Diputados".

Ha asegurado que no tenía intención de presentar su candidatura, pero "si Nacho Aguado me pide que me presente, no puedo decirle que no" y ha señalado que su reto ahora es movilizar a la militancia, a los simpatizantes, provocar ilusión y que vayan a votar el 4 de mayo.

Ha declarado que se siente "espeluznado" por la polarización que está viendo en esta campaña y ha opinado que estas elecciones están "muy abiertas" porque la irrupción de Pablo Iglesias como candidato de Unidas Podemos ha "retroalimentado al otro extremo".

"Son unas elecciones en las que está todo el pescado por vender, y no hay nada preestablecido", ha indicado.

Su objetivo -ha confesado- es que la Comunidad de Madrid no esté gobernada por los extremismos, "los populismos de derechas o de izquierdas". Y ha defendido su proyecto, capaz de negociar "a la izquierda y a la derecha siempre y cuando la persona con la que negocies cumpla con unos requisitos" de limpieza democrática y políticas sensatas y prudentes.