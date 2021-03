Bal dice que no es nuevo que el PP apele a cargos y votantes de Cs pero subraya que son dos partidos diferenciados

Villacís califica de "irresponsable" el llamamiento de García Egea y recuerda al PP que sus gobiernos dependen de Ciudadanos

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha dicho este jueves que no es nuevo que el PP intente atraer a cargos, militantes y votantes de Cs, pero ha subrayado que son dos partidos "netamente diferenciados" y solo uno de ellos se puede describir como "de centro, liberal, progresista" y sin casos de corrupción.

Así se ha referido a las palabras del secretario general del PP, Teodoro García Egea, que ha arremetido contra Ciudadanos por romper los gobiernos de coalición con los 'populares' en la Región de Murcia y en el Ayuntamiento de la ciudad al presentar sendas mociones de censura junto al PSOE y ha afirmado que las puertas del PP están abiertas para los afiliados, simpatizantes y dirigentes de Cs que se sienten "defraudados" por Inés Arrimadas y su equipo.

"No me sorprende absolutamente nada lo que ha dicho", ha comentado Bal en declaraciones a laSexta, recogidas por Europa Press, recordando que hace tiempo que los medios de comunicación están contando que el PP pretende hacer una "OPA" a la formación naranja.

Pero Bal ha subrayado que el PP y Ciudadanos son "proyectos políticos netamente diferenciados" porque el primero es una formación "de derecha o de centroderecha" y el segundo es un partido "de centro, liberal, progresista y limpio", porque no tiene "ningún caso de corrupción".

En el mismo sentido se ha pronunciado la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, en una entrevista en esRadio, al defender que "Cs es distinto al PP" y que deben continuar siendo partidos diferentes aunque puedan ponerse de acuerdo para gobernar juntos.

Sobre el llamamiento de García Egea, Villacís ha resaltado que "todos los gobiernos" que tiene actualmente el PP salvo el de Galicia dependen de Ciudadanos. "Y tengo que escucharle decir que se vaya la gente de Cs y que se vaya al PP. Me parece tan irresponsable", ha lamentado.

SE "ESPECULA" SOBRE CARGOS DE Cs QUE QUIEREN IRSE AL PP

En cuanto a las informaciones según las cuales ya hay cargos del partido de Inés Arrimadas que han solicitado integrarse en el PP, la vicealcaldesa ha respondido que no está al corriente de si esto está ocurriendo o no, pero que ella no forma parte de esa corriente. "También se ha especulado mucho, yo he tenido que ver en las noticias cómo a mí se me adjudicaba una marcha al PP que no es verdad", ha agregado.

Por su parte, Bal ha señalado que la corrupción del PP en Murcia es lo que ha motivado las mociones de censura, ya que este partido "ha faltado a los acuerdos" de gobierno que firmó con Cs.

"Hemos puesto encima de la mesa presuntos casos de corrupción y ellos se han dedicado a taparlos, no han dado la información, no han querido ser transparentes", ha indicado sobre el escándalo de los cargos políticos que se vacunaron contra el coronavirus cuando aún no les tocaba y sobre la negativa del PP a aclarar las irregularidades en contratos municipales detectadas por el teniente de alcalde de Murcia, Mario Gómez (Cs), y la querella que luego interpuso contra él.

NO SE PODÍA PREVER QUE AYUSO CONVOCARÍA ELECCIONES

Respecto a la consecuencia que los acontecimientos de Murcia han tenido en la Comunidad de Madrid, donde la presidenta autonómica, la 'popular' Isabel Díaz Ayuso, ha roto el gobierno de coalición con Ciudadanos y ha convocado elecciones anticipadas, Bal ha dicho que no podían haber "previsto con una bola de cristal" que Ayuso iba a ser "la única que no ha entendido" que ese movimiento se circunscribía a Murcia y no tenía por qué afectar a otros gobiernos de coalición de Cs con el PP.

El diputado ha destacado que la propia Arrimadas llamó por teléfono al presidente del PP, Pablo Casado, para informarle de las mociones de censura en Murcia y dejar claro que la intención de la formación naranja era mantener el resto de los gobiernos.

Y mientras los gobernantes del PP y Cs en Andalucía, Castilla y León y el Ayuntamiento de Madrid expresan públicamente su compromiso con las coaliciones que encabezan, la "irresponsable" de Díaz Ayuso "rompe unilateralmente" con Ciudadanos y anuncia un adelanto electoral en la Comunidad de Madrid buscando "obtener una ventaja electoral", ha criticado.

Bal cree que Díaz Ayuso quería hacer esto desde hace tiempo y ahora, con la situación en Murcia, "ha encontrado la excusa perfecta". "Ha tenido tanta prisa" por presentar el decreto de convocatoria de elecciones que ha generado "un galimatías jurídico", ha manifestado sobre las dudas acerca de si prevalece esa convocatoria o las mociones de censura registradas el mismo miércoles en la Asamblea por el PSOE y Más Madrid.

MOCIONES DE CENSURA EN MADRID

En relación con las mociones, considera que esos dos partidos han actuado de una forma tan "oportunista" como la presidenta madrileña. Sobre la posibilidad de que Cs presente su propia moción con Ignacio Aguado como candidato a la Presidencia, ha apuntado que en este momento sería "imposible desde el punto de vista técnico jurídico" poder registrarla. "La perspectiva es la de celebrar elecciones y ya veremos qué dice la Justicia", ha añadido.

Villacís ha reconocido que, al coincidir con Casado en el acto por las víctimas de los atentados terroristas del 11-M, celebrado en el parque de El Retiro, le ha reprochado que el PP haya roto el pacto de gobierno con Cs en la Comunidad de Madrid. "Le he dicho que al Ayuntamiento nos fastidia mucho porque compromete muchos de los proyectos que tenemos en común" y que ahora están "totalmente bloqueados", ha explicado.

Además, la dirigente de Ciudadanos ha expresado su temor ante la "amenaza" de que la comunidad acabe gobernada por los partidos de izquierdas, pues cree que esto agravaría la situación política en un país que, a su juicio, ya tiene "el peor gobierno posible" en la Moncloa con Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

"No merecía la pena en ningún caso asumir ese riesgo", ha señalado, argumentando que en este momento "quien haga por destruir los puentes entre el PP y cs no está haciéndole un servicio al país". Villacís ha manifestado que por su parte y por la del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, está garantizada la estabilidad de la coalición en el Ayuntamiento.