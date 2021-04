Bal dice que no quiere "incordiar" a Albert Rivera antes de las elecciones, pero después le gustaría quedar con él

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, ha dicho este jueves que no ha hablado últimamente con el exlíder de Cs Albert Rivera y que no le va a "incordiar" antes de las elecciones autonómicas en Madrid, pero sí le gustaría quedar con él para tomar un café después del 4 de mayo.

La presidenta de la formación naranja, Inés Arrimadas, ha revelado este jueves que "hace unos días" habló con Rivera, con el que asegura mantener una "buena relación", y se ha mostrado "convencida" de que no volverá a la política porque "está muy contento en el sector privado", al frente de un despacho de abogados. El pasado 7 de abril, admitió en una entrevista que no hablaba con su predecesor en el cargo desde diciembre.

Al atender Bal a los medios de comunicación en San Fernando de Henares (Madrid), se le ha preguntado por estas declaraciones de Arrimadas y ha contestado que ella misma le comentó la semana pasada, mientras estaban en el Pleno del Congreso, que se había puesto en contacto con Rivera a través de mensajes de WhatsApp. "Le estaba diciendo simplemente que a ver si quedábamos a tomarnos un café", ha explicado.

"Yo no he hablado con Albert porque no quiero incordiarle, porque él tiene su trabajo en su despacho" y "hasta el día 4 de mayo no voy a incordiarle absolutamente en nada y no me hace falta tampoco que él me llame", ha manifestado.

Sin embargo, ha afirmado que después de esa fecha contactará con el expresidente de Cs. "Querré tomarme ese café, darle las gracias por haberse fijado en mí en su día y contarle un poco mis experiencias en mi primera campaña electoral como cabeza de lista, que está siendo apasionante e ilusionante", ha indicado.