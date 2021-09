Bal dice que es "una vergüenza" que el homenaje a Parot no se haya desconvocado por la acción del Gobierno

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha señalado que es "una vergüenza" que el homenaje al preso de ETA Henri Parot no se haya desconvocado por la acción del Gobierno Central ni del Gobierno del País Vasco, sino por la sociedad civil.

"Los votos de EH Bildu son fundamentales para sostener a Pedro Sánchez en el poder, ha sido la sociedad civil, es una vergüenza que no haya sido el Gobierno Central ni el Gobierno del País Vasco", ha criticado Bal.

Así lo ha manifestado este sábado el portavoz adjunto de Ciudadanos en declaraciones a los medios durante su participación en el homenaje de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) a las víctimas de Henri Parot, en respuesta a la iniciativa para solicitar su excarcelación. El acto se ha celebrado en el Monumento a las víctimas del terrorismo en la madrileña Plaza de la República Dominicana.

Durante el homenaje, Bal ha recordado que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha acercado al etarra Parot a las cárceles del País Vasco, "diciendo que es que cumple con la legalidad penitenciaria".

En este punto, ha advertido de que Parot es "una persona que no se ha arrepentido, que no ha colaborado en el esclarecimiento de todos los asesinatos que siguen sin resolver".

"Por eso le pido a la sociedad civil que no baje los brazos, que sigamos peleando, y que consigamos que se cambie la legislación, que se persiga a aquellos que promueven, que facilitan y que alientan homenajes a quienes no son más que unos asesinos que mataron a personas inocentes. Aquí, con las víctimas, no se puede otra cosa que decir memoria, reparación, dignidad y justicia", ha concluido el portavoz de la formación naranja.