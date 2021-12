Bal enmarca en el "autobombo" las palabras de Díaz asegurando que vio venir la pandemia y le pide cuentas en el Congreso

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, cree que las palabras de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, asegurando que vio venir la pandemia ya en febrero de 2020 responde a una estrategia de "autobombo" y ha pedido que explique a la Cámara Baja los datos con los que supuestamente contaba a principios de marzo de 2020.

Díaz señaló que el 15 de febrero del año pasado convocó a su equipo del Ministerio de Trabajo para pensar medidas frente al coronavirus, dado que ya se veía que la pandemia "azotaba fuertemente a Italia" y que podía pasar también en España.

Además, explicó que el 4 de marzo su Ministerio presentó una guía de prevención ante el Covid que en aquella época generó una "enorme polémica" en el Gobierno y algunos, en alusión a la CEOE, le tildaron de "alarmista". "Esto fue en la antesala del 8M", añadió.

QUE SE OCUPE DE SU MINISTERIO

En declaraciones en los pasillos de la Cámara Baja, donde ha acudido para participar de las Jornadas de Puertas Abiertas, Bal ha tachado de "desafortunadas" esas declaraciones de la vicepresidenta segunda pero sostiene que responden a su propia campaña personal.

"Que se ocupe de las competencias de su Ministerio, que es lo que importa, y no de darse autobombo", ha comentado el dirigente de la formación naranja, para insistir en que si Díaz pronosticó lo que iba a pasar con el Covid, es de "una irresponsabilidad enorme" no realizar las advertencias "oportunas" para evitar los contagios y los fallecimientos. "No se explica que no tomara cartas en el asunto y las medidas adecuadas", ha añadido.

Ciudadanos ya ha pedido la comparecencia de la ministra de Trabajo en el Congreso para que informe "sobre los datos con los que supuestamente contaba respecto de la pandemia del Covid a inicio de marzo de 2020, mientras públicamente afirmaba que 'no pasaba nada' animaba a acudir a determinadas aglomeraciones".