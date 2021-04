Bal: No tendríamos Constitución si en 1978 hubiera habido cordones sanitarios

Madrid, 26 abr (EFE).- El candidato de Ciudadanos a las elecciones de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, ha aseverado este lunes que si hubiera habido cordones sanitarios en 1978 "no tendríamos la Constitución Española", y ha llamado a los votantes moderados para reeditar el "espíritu" de la Transición y de los Pactos de la Moncloa.

"Yo no soy en absoluto partidario de cordones sanitarios", ha insistido Bal en una entrevista en Onda Cero recogida por Efe después de que anoche el candidato socialista, Ángel Gabilondo, planteara en La Sexta que hará un "cinturón sanitario a Vox".

Bal, para quien sería un "disparate" ilegalizar Vox, ha argumentado que si en el año 1978 "hubiera habido cordones sanitarios no tendríamos la Constitución Española, que tanto progreso económico, social y jurídico nos ha dado a este país".

"Yo quiero apelar a esos votantes moderados, del centro derecha que no les gusta Vox, y del centro izquierda que no les gusta Podemos, para llamarles a que necesitamos, me parece a mí más que nunca, ese espíritu de la Transición Española, ese espíritu de llegar a acuerdos, el espíritu de los Pactos de la Moncloa", ha pedido el candidato naranja.

Porque, ha continuado, "personas tan diferentes como Manuel Fraga y Santiago Carrillo se pusieron de acuerdo para poder aprobar la Constitución Española y darnos derechos y libertades a todos los ciudadanos después de 40 años de dictadura".

Por contra, en la actualidad y después del debate de la Cadena Ser, Bal tiene la sensación de que Pablo Iglesias (Unidas Podemos) y Rocío Monasterio (Vox) "han decidido", "lamentablemente" con la "complicidad" de Ángel Gabilondo y Mónica García (Más Madrid), "crispar la campaña, polarizarla, porque se creen que eso les va a dar rédito electoral".

"Y a mí eso me da mucha pena, porque me parece que debatir es la esencia misma de la democracia", ha dicho Bal lamentando que no vaya a haber más debates después de aquel celebrado el pasado viernes y en el que no estuvo presente la presidenta y candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso.

Con ella Bal insiste en reeditar el Gobierno de coalición con Ciudadanos y culminar el pacto de 155 puntos que los dos partidos suscribieron en 2019, "una hoja de ruta que suponga un arranque rápido el 5 de mayo y que lleve consigo como primer hito establecer un plan de vacunación contundente y aprobar los presupuestos generales de la Comunidad de Madrid, que ya tenemos escritos".

Todo ello cuando la mayoría de encuestas dejan fuera de la Asamblea de Madrid a la formación naranja, si bien Bal se ha mostrado confiado en que "vamos a superar" el 5 por ciento necesario para obtener representación "con creces".

"Estoy absolutamente convencido de que vamos a sacar muchos más votos que ese límite mínimo. Me parece algo razonable pensarlo si tenemos en cuenta que el señor Gabilondo se ha arrojado en brazos del señor Iglesias y que la señora Ayuso no niega", ni las "personas de su partido", "la posibilidad de establecer un Gobierno con Vox", por lo que ahora el espacio central "es muy grande", ha argumentado Bal.