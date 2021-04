Bal reivindica la gestión municipal como garantía de "solvencia" de Cs

El Molar, 18 abr (EFE).- El candidato de Cs en la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, ha arrancado oficialmente la campaña en El Molar, uno de los municipios de la región que gobierna el partido naranja, para reivindicar la "solvencia" de su gestión, alejada de la corrupción y las subidas de impuestos.

En la plaza Mayor de la localidad, se han dado cita también la líder del partido, Inés Arrimadas; la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, y alcaldes, vicealcaldes y concejales de la formación, que además de los ocho ayuntamientos que gobierna en la Comunidad de Madrid cogobierna en otros 24, incluida la capital.

Uno de esos gobiernos es el de Paracuellos, donde "se ha hecho la inversión más grande de la historia" con 39 millones de euros mientras el Gobierno de Pedro Sánchez quiere "darle 53 millones a una aerolínea venezolana del régimen de Maduro", ha criticado el también portavoz de Cs en el Congreso en referencia a Plus Ultra.

Bal, arropado en la plaza por decenas de simpatizantes, se ha erigido como la papeleta para garantizar la concordia, y ha reivindicado que allá donde gobierna Cs se "limpian de corrupción" los Ayuntamientos -ha puesto de ejemplo Valdemoro-, "se baja la deuda" o se acortan los plazos de pago a proveedores.

"Donde gestionamos nosotros cada euro que tanto trabajo nos cuesta ganar va a la dependencia, a la sanidad, a la educación, a las infraestructuras, a la cultura, a las universidades, a la ciencia, a la innovación. Por eso no tenemos que subir impuestos", ha terciado Bal, mientras ha apuntado que, por el contrario, el socialista Ángel Gabilondo y Pablo Iglesias (Unidas Podemos) "quieren subir los impuestos" y "no quieren gobernar" porque "eso es muy cansado".

En el otro extremo, la presidenta y candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, "quiere gobernar con Vox" porque "quiere vivir cómodamente", ha censurado, al tiempo que ha puesto en valor el papel de Cs en el Gobierno de coalición truncado el 10 de marzo y en el "milagro" de Madrid.

Con ese milagro por bandera, ha preguntado: "¿Por qué has parado el Gobierno, querida Isabel? Para intentar conseguir una mayoría absoluta por tu propio interés. ¿Dónde queda el interés de los madrileños?".

Arrimadas ha apuntado que Cs tiene en la Comunidad de Madrid "un ejército de buenos gestores", y ha sacado pecho de sus ocho alcaldes, que "podrían ser nueve si no fuera porque el PP y Vox en un acto de traición quitaron a nuestro alcalde de Villaviciosa de Odón".

"Eso es lo que quiere hacer (Isabel Díaz) Ayuso. Lo que quiere hacer es cambiar Ciudadanos por Vox. Y yo digo una cosa: con Madrid no se juega, con Madrid no se experimenta. No podemos quitar experiencia para cambiarlo por experimentos, porque siete millones de madrileños son demasiado importantes como para hacer experimentos", ha aseverado la líder de Cs.

También ha advertido Villacís de esos experimentos, y de que el 4 de mayo "vamos a decir muchas cosas", como si la economía "la lleva" Pablo Iglesias o los servicios sociales Rocío Monasterio (Vox).

La vicealcaldesa ha censurado que las entidades locales "no merecemos este trato", "ni por parte de la Comunidad de Madrid, que nos ha dejado parados muchos proyectos" por el adelanto electoral, ni por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "no nos ha dado una sola ayuda desde que comenzó la pandemia": "Son unos traidores a los ayuntamientos", ha terciado.