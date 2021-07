Bal, sobre la remodelación del Gobierno: "Es un cambio de cromos pero el álbum es el mismo, propiedad de ERC y Bildu"

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario general y portavoz nacional de Cs, Edmundo Bal, ha criticado este domingo la remodelación del Gobierno anunciada este sábado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Sólo es un cambio de caras, el Gobierno es el mismo, sigue la misma hoja de ruta, es un cambio de cromos, las fotos de esos cromos han cambiado en sus caras, pero el álbum sigue siendo el mismo, que es propiedad de Podemos, ERC y Bildu", ha señalado Bal, que recuerda que Sánchez eligió en su día ser "socio" de Podemos, ERC y Bildu en lugar de formar gobierno con Cs.

En declaraciones a los medios, Bal ha deseado "más pronto que tarde" que el presidente abandone el gobierno, así como que la coalición entre el PSOE y Unidas Podemos deje de gobernar el país "bajo las políticas de partidos separatistas que solo piensan en sus privilegios, en sus territorios".

"A nadie se nos va a olvidar los indultos, la mesa de la vergüenza, que se está reivindicando la realización de un referéndum consultivo para ratificar los acuerdos de esa mesa de diálogo, que nosotros la llamamos de la vergüenza", alerta Bal, que insiste en que Sánchez "premia a aquellos que incumplen la ley". Si bien, considera a España un "país fuerte", por lo que cree que "Sánchez pasará y España se levantará".

"ASISTIREMOS AL MISMO VODEVIL"

En particular, Bal critica que no haya habido ningún cambio con respecto a los ministros de Unidas Podemos, lo que quiere decir que "Sánchez carece de poder con respecto al ala morada de su gobierno". "A pesar de la salida de Iglesias, asistiremos al mismo vodevil, de un Gobierno compuesto por dos gobiernos, que se pelea por una ley, que no aparece como un único gobierno, que van compitiendo a ver quién se pone la medalla...", ha juzgado.

En este sentido, el portavoz de Cs ha puesto de ejemplo la reciente polémica a costa de la recomendación del ministro de Consumo, Alberto Garzón, de reducir el consumo excesivo de carne, un "mensaje esperpéntico", según Bal, al que se ha opuesto el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

Según recomienda el portavoz de Cs, "estas cosas se hablan en el Consejo de Ministros, se llega a un acuerdo y se da a los ciudadanos una imagen de unión". "Pero este Gobierno, desde sus inicios, ofrece esta imagen de improvisación, de falta de coordinación, mensajes contradictorios entre unos y otros", lamenta.