Bal replica a Más Madrid que no le encontrarán en el "insulto" y que Cs no son "convictos" a "reinsertar"

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, ha replicado este jueves a su homóloga de Más Madrid, Mónica García, que los 'naranjas' no son "convictos" a los que "reinsertar".

"No me vas a ver diciendo esas cosas, no es mi estilo. Yo lo que voy a hacer es poner en la mesa propuestas para convencer a los madrileños", ha lanzado Bal durante un acto de precampaña en Alcalá de Henares, ante las declaraciones de García esta mañana en Cadena Ser en las que ha tendido la mano a los 'naranjas' a pesar de que "ha apoyado al PP más corrupto de la historia y que le ha puesto la alfombra roja a Vox".

El candidato de Cs ha reprochado la "campaña en la que los adversarios se pasan el día descalificándose" y ha advertido a García de que a él "ahí no le va a encontrar" en el "insulto y las acusaciones peyorativas".