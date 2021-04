Bal resalta el papel de Cs en los ayuntamientos: "Limpiar de corrupción, bajar deuda y no subir impuestos"

EL MOLAR, 18 (EUROPA PRESS)

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, ha resaltado este domingo el papel de los 'naranjas' en los ayuntamientos de la región donde gobierna --30 de los que en 8 cuentan con la Alcaldía--.

"En los ayuntamientos llegamos para limpiar de corrupción, bajar la deuda, no subir impuestos y acortar el plazo de pago a los proveedores", ha lanzado en un acto de campaña en la Plaza Mayor de El Molar donde ha estado acompañado de la alcaldesa de la localidad, Yolanda Sanz (Cs), la presidenta nacional del partido, Inés Arrimadas, la vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, y otros cargos 'naranjas' en consistorios de la geografía madrileña.

Cs ha elegido este municipio para su acto de arranque de campaña --tras la pegada de ayer-- porque en los comicios de 2019 consiguieron 8 de los 15 concejales del Ayuntamiento, aupando con mayoría absoluta a Sanz a la Alcaldía, como sucediera en otros municipios como Valdemoro donde los 'naranjas' también lograron poder municipal.

Como ejemplo de esta gestión local, ha indicado como el regidor de Valdemoro, Sergio Parra, quien se encontró un "nido de corrupción" y tras dos años en el cargo, "no ha habido ningún caso". "Estuve con él en Valdemoro, visitando el proyecto para una escuela de educación especial, que no está ni en construcción porque la presidenta , Isabel Díaz Ayuso, ha parado la Comunidad", ha reprochado el candidato de Cs.

A continuado cargando también contra el PSOE y Unidas Podemos, señalando el gobierno local de Aranjuez, "primer en dar ayudas directas a empresarios" y donde, según Bal, los dos partidos de izquierdas votaron en contra de invertir 1,7 millones en la ciudad.

Ha proseguido criticando a los candidatos socialista, Ángel Gabilondo, y 'morado', Pablo Iglesias, a quienes ha acusado de no querer gobernar, el primero por estar pensando "en jubilarse como Defensor del Pueblo" y el segundo porque "quiere estar todo el día viendo Netflix".

Además, ha deslizado que el exvicepresidente segundo estaría buscando "cambiar el coche oficial del Gobierno central por el de la Comunidad de Madrid". "Me encuentro con algunos candidatos que tienen ideas de bombero, que quieren subir impuestos, crear más chiringuitos y no aportar soluciones de verdad!", ha insistido.

AYUSO QUIERE GOBERNAR CON "QUIEN NO ENTIENDE LO QUE ES LA LIBERTAD"

Al hilo, en el otro lado del espectro, ha cargado contra la voluntad de Ayuso de gobernar con Vox con quien "estaría más cómoda" porque no "le exigiría" en materias como la transparencia o la corrupción. "Quiere gobernar con quien niega el cambio climático, las vacunas, dice que el virus es chino con Soros de por medio... SOlo cree en un tipo de familia y no entiende el significado de la palabra libertad", ha reprochado.

Sobre esta hipotética coalición, ha insistido en que Ayuso estaría dispuesta a darle siete consejerías a Vox "que es lo que quiere Monasterio" y crear nuevas cosas para "dar dinero a los amiguetes".

"Yo quiero gobernar para todos y garantizar la libertad de todos. ¿Puede decir lo mismo Gabilondo? No. ¿Puede decir lo mismo Iglesias? No. ¿Puede decir lo mismo Ayuso? No. ¿Puede decir lo mismo Monasterio? No?, ha enumerado frente a los congregados que le han respondido cada vez la negativa.

Asimismo, ha destacado que este lunes ha amanecido con la encuesta de Sigmados para 'El Mundo' en el que se muestra una mejora de los datos de los 'naranjas'. "Día 1 de campaña y subimos en las encuestas. Empezamos bien. Nos quedan 14 días de carrera", ha animado a sus seguidores.

LA ALCALDESA DEL MOLAR REIVINDICA EL PAPEL CENTRAL DE LOS MUNICIPIOS

La alcaldesa de El Molar, por su parte, ha relatado en su intervención que la pandemia del Covid-19 ha sido "especialmente duro" con los ayuntamientos que han tenido que hacer un esfuerzo en sus presupuestos para poder garantizar "la salud y el bienestar" con acciones como la desinfección de calles, comercios y las ayudas a pymes y familias.

"Los ayuntamientos no nos merecemos una convocatoria electoral porque se antepusiera el interés de alguien al de los vecinos de Madrid", ha lanzado la alcaldesa en referencia a la presidenta regional y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso.

Al hilo, ha reprochado que este adelanto electoral ha dejado en el aire proyectos "comprometidos con la Comunidad" como colegios o centros de salud. "¿Qué pasa con el Programa de Inversiones Regional? ¿Dónde está el dinero de los ayuntamientos?", ha preguntado Sanz, quien ha puesto, además, el foco en los convenios de servicios sociales, "vitales" para apoyar a los vecinos.

"Edmundo, te pido que seas el presidente de los ayuntamientos, porque somos el corazón de Madrid (...) Porque la Comunidad está formada por 178 municipios y la capital (..) Tenemos el mejor candidato al margen del resultado. Representa sensatez, tolerancia y un proyecto más necesario que nunca. Por eso, elijo centro y a Bal como presidente", ha concluido.