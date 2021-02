Bal ve muchas diferencias y descarta fusión entre conservador PP y liberal Cs

Madrid, 18 feb (EFE).- El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha descartado la hipótesis de una fusión entre su partido y el PP, ya que se diferencian en "muchísimas cosas", como demuestra que en el Europarlamento ellos estén en el grupo liberal y los populares se encuadren en el grupo conservador.

En declaraciones a la prensa este jueves en la cámara baja, Bal ha subrayado que Ciudadanos es "el proyecto político del centro liberal español, reformista, progresista y, además, limpio", sin casos de corrupción, mientras que, a su juicio, "el PP tiene otra idiosincrasia".

Bal ha recordado las diferencias de voto en el Congreso entre el PP y Ciudadanos en asuntos como la eutanasia o el aborto, pero, ha añadido, incluso en la economía, cuando "el PP plantea un capitalismo de amiguetes, de grandes empresas" Ciudadanos prefiere "defender a los autónomos".

Que se diferencien "en muchísimas cosas" no les impide tener acuerdos de gobierno en cuatro comunidades autónomas y muchos ayuntamientos, pero, según ha agregado el portavoz, Ciudadanos también tiene con el PSOE acuerdos presupuestarios en parlamentos autonómicos u otros pactos en municipios.

Tras destacar que la diferencia se vislumbra sobre todo en la Eurocámara, Bal ha remarcado que "el partido ha cerrado filas en torno a (Inés) Arrimadas" tras la decepción de las elecciones catalanas.

Ha explicado que mantiene un contacto asiduo con el exlíder Albert Rivera, "sobre todo por WhatsApp", y ha considerado que él "está absolutamente feliz en su despacho profesional", porque "le gusta el derecho".

"Decidió irse de la política y dijo que no iba a tutelar nunca a Ciudadanos y que no iba a ser un jarrón chino", ha añadido Bal, quien está "convencido de que cumplirá su palabra".

Por su parte, la vicealcaldesa de Madrid y dirigente de Ciudadanos, Begoña Villacís, en declaraciones a la prensa este jueves en la Puerta del Sol, ha recordado que su partido ya propuso al PP crear la coalición electoral Cataluña Suma y que fue el partido dirigido por Pablo Casado el que lo rechazó.

"Lo que tiene que hacer el PP -ha opinado Villacís- es autoexaminarse, la coherencia también es importante en la vida, y acabas de decir que no a una alianza".

Villacís también ha declarado estar en contacto con Rivera y cree que "está encantado en su nueva vida, disfrutando mucho su actividad profesional".

"Estoy segura de que le llaman muchos líderes políticos, pero muchos. ¿Por qué? Porque sigue siendo un referente político. Hizo algo inaudito que es la creación del centro en España. Algo que no estaba representado antes por ningún partido. Estoy segura de que le piden consejo, no me cabe ninguna duda", ha manifestado Villacís.

No obstante, la vicealcaldesa ha agregado: "De ahí a que Albert (Rivera) vaya a dar un paso por hacer algo político, yo les puedo asegurar que no".

Bal ha informado a los periodistas de que su grupo parlamentario llevará al pleno próximamente una moción sobre la libertad de prensa en España, después de que este miércoles esa cuestión fuera objeto de una interpelación de su diputado Guillermo Díaz al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias.

Según ha indicado Bal, "Iglesias quiere controlar a los medios" y eso es una anormalidad democrática, al igual que también lo es "y clama al cielo" que dirigentes de Podemos como Pablo Echenique y Rafael Mayoral estén "jaleando" los disturbios tras la detención del rapero Pablo Hasel.