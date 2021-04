Bal ve que Francia y Alemania "se equivocan" al hacer un cordón sanitario a Frente Nacional y AfD

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, ha sostenido este martes que "se equivocan" en Francia y Alemania al hacer "cordones sanitarios" a partidos como el Frente Popular de Marine Le Pen o Alternativa Por Alemania (Alternative für Deutschland), medidas encabezadas por los presidentes de estos países, Emanuel Macron y Angela Merkel respectivamente.

"Establecer cordones sanitarios implica negar la palabra a los madrileños (...) En la transición se sentaron a hablar personas como Manuel Fraga (AP) o Santiago Carrillo (PCE) alrededor de las figuras de Adolfo Suárez (UCD) y Felipe González (PSOE) y se llegó a una cuerdo constitucional que nos ha dado 40 años de progreso", ha defendido en una entrevista en 'La Sexta', recogida por Europa Press.

Este posible "cinturón" sanitario lo defendió el pasado domingo el candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, contra Vox, extremo que ya rechazó Bal la misma noche. De hecho ha reprochado que los candidatos de izquierdas abandonaran el debate en la 'Cadena Ser' el pasado viernes, porque entiende que deberían haberse quedado y mostrado sus propuestas. Estos se levantaron de la mesa tras deslizar la candidata de Vox, Rocío Monasterio, que las amenazas de muerte al candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, y su familia podían ser un montaje.

"Me ha parecido demencial poner en tela de juicio y sin pruebas que sea una amenaza real a Iglesias. No tengo ningún conocimiento para dudar de que es una amenaza (...) ¿En qué cabeza cabe que una misiva con balas no es una amenaza?", ha cuestionado Edmundo Bal, quien sostiene que con sus votos no van a dejar que Vox condicione las políticas de los madrileños.

Asimismo, también ha cargado contra le cartel de Vox en Sol contra los menores extranjeros no acompañados, que ha calificado de "indignante" y ha alertado de que si el 5 de mayo el PP conforma gobierno con Monasterio "estará en las aulas o las universidades".