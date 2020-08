Bal ve inadmisible Iglesias ataque a la Corona y recuerda que juró ante el rey

Madrid, 1 ago (EFE).- El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, considera "inadmisible" que el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y la ministra de Igualdad, Irene Montero, ataquen, a su juicio, "de manera oportunista" a la Monarquía y ha recordado que ambos juraron sus cargos ante el rey.

"Me parece inadmisible que se trate de confundir conductas no éticas o delitos que haya podido realizar el anterior jefe del Estado con la institución de la Corona, y esto no puede ser", ha afirmado Bal en una entrevista con EFE.

Para Bal "las actuaciones u omisiones que haga un individuo concreto son atribuibles a ese individuo" y no se pueden extender las responsabilidades a una institución que está recogida en la Constitución.

En cuanto a si el rey Felipe VI debe tomar alguna medida adicional en relación a su padre para salvaguardar a la Corona después de la investigación abierta sobre los supuestos negocios ocultos de Juan Carlos I, el portavoz ha dicho que las decisiones que ha tomado el rey hasta ahora son "idóneas, óptimas y ejemplares".

Y las que el monarca pueda adoptar en el futuro "también lo serán y contarán con el apoyo de Cs", ha anticipado Bal, al insistir que Felipe VI "se ha comportado de manera ejemplar" renunciando por completo a la herencia que pudiera corresponderle por esos fondos en el extranjero y suprimiendo la dotación económica que recibía su padre.

Ha recalcado que el monarca tiene que tomar las decisiones que considere más adecuadas en relación con su padre "sin dejarse llevar por ningún tipo de presión" y está convencido de que así será.